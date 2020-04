Hannover

Die Kindergärten in Niedersachsen können womöglich ab Mitte Mai schrittweise wieder öffnen. Dann sollen zuerst Vorschulkinder und Kinder mit Unterstützungsbedarf in die Kitas zurückkehren dürfen. Das hat Kultusminister Grant Hendrik Tonne ( SPD) angekündigt.

Demnach hat sein Ministerium die Pläne für eine Wiederöffnung bereits in der Schublade. Die Entscheidung soll bei einem Gespräch zwischen Bund und Ländern über die Corona-Krise am 6. Mai fallen. „Wenn wir ein Signal kriegen, können wir in Öffnungsstrategien einsteigen“, sagte Tonne der HAZ. Voraussetzung sei aber, dass der Gesundheitsschutz das zulasse.

Kein Normalbetrieb bis zum Sommer

Tonne sagte, sein Ministerium habe wie im schulischen Bereich verschiedene Optionen geprüft. „Es gelte jetzt, sich mit den Trägern und den Kommunen abzustimmen.“ Auf einen Starttermin will er sich nicht festlegen. Das könne man erst nach dem 6. Mai sagen.

„Alle Beteiligten bräuchten eine Vorlaufzeit. Ich glaube aber, dass wir dann ganz schnell Lösungsmöglichkeiten umsetzen können“, sagte Tonne. „Unser Ziel ist, dass alle Kinder vor dem Sommer die Kita wieder besuchen sollen. Den konkreten Zeitpunkt und den genauen Umfang, darüber kann man zum jetzigen Zeitpunkt nichts sagen.“ Einen Normalbetrieb werde es bis zu Sommerpause nicht geben.

Nach Tonnes Plänen sollen zunächst die Kinder in die Kitas gehen dürfen, die im Sommer zur Schulen kommen. Ganz oben auf der Liste sollen auch Kinder stehen, die sprachliche Unterstützung brauchen oder auf engem Raum mit großen Familien leben. „Die Größe der Gruppen muss man dann unter den Gesichtspunkten des Infektionsschutzes sehen“, sagte der Minister. „Ich vermute, es kann im ersten Schritt nur im einstelligen Bereich sein. Wir werden weg sein von den Gruppengrößen, die wir bisher kennen.“

Man denke auch über Wechselmodelle nach, bei denen die Gruppen nur stundenweise in die Kita gingen. Die Notbetreuung, die derzeit von den Kitas angeboten werden darf, lässt höchsten 5 Kinder pro Gruppe zu.

Kinder brauchen sozialen Kontakt

Tonne betonte, dass für viele Eltern auch die nächsten Wochen und Monate eine Herausforderung in der Betreuung bleiben würden. „Aber selbst die Kinder, die zu Hause sind, brauchen eine Form des sozialen Kontakts. Auch da müssen wir Angebote haben.“

Als Beispiel nannte er die von ihm vorgeschlagene Nachbarschaftsbetreuung in kleinen Gruppen. „Wir versuchen, so viel wie möglich Erleichterung zu schaffen. Es tut einfach weh, wenn man kleinen Kindern sagen muss, du kannst nicht mit dem Freund oder der Freundin in der Kita spielen, kannst nicht den Erzieher oder die Erzieherin wiedersehen, die Du so gerne magst.“ Aber auch in den Kitas gelte, dass man nicht einfach einen Schalter umlegen und weitermachen könne.

Von Marco Seng