Niedersachsen will unter anderem Spielplätze, Museen und Zoos schnell wieder öffnen. Das kündigte Ministerpräsident Stephan Weil ( SPD) am Donnerstagabend nach den Gesprächen zwischen Bund und Ländern über weitere Lockerungen in der Corona-Krise an. „Die Ergebnisse können sich sehen lassen“, sagte Weil. Er habe sich besonders über die unerwartete Freigabe für die Spielplätze gefreut. Dies sei für Kinder und ihre Eltern sicher eine große Erleichterung. Die Umsetzung will er den Kommunen überlassen. „Ich bin an dieser Stelle ziemlich offen.“

Kinder dürfen auf Spielplätze

Gesundheitsministerin Carola Reimann ( SPD) hat einer schnellen Wiederöffnung von Kinderspielplätzen am Donnerstagmorgen noch eine Absage erteilt. Sie könne sich ein „munteres Treiben am Sandkasten“ im Moment nicht vorstellen, sagte Reimann im Gesundheitsausschuss des Landtags. Wenn man Spielplätze wieder aufmache, werde eine Kontaktnachverfolgung bei Infektionen für die Gesundheitsämter schwierig.

Die Länder waren sich laut Weil darüber einig, dass Museen, Ausstellungen und Galerien, Gedenkstätten sowie Zoos und botanische Gärten wieder geöffnet werden können. In Niedersachsen wird dieser Regelung ab dem 6. Mai 2020 gelten, wenn die nächste Änderung der Rechtsverordnung zum Schutz vor Neuinfektionen mit dem Corona-Virus in Kraft tritt. Das seien alles Einrichtungen, bei denen man einer Infektion gut vorbeugen könne, sagte Weil. Ab dem 6. Mai sollen auch Gottesdienste wieder möglich sein.

Feste bis 31. August untersagt

Weil teilte mit, dass Schützenfeste, Jahrmärkte und andere Feste bis zum 31. August untersagt bleiben. Das sei sicher keine gute Nachricht, aber eine wichtige Information für viele Veranstalter. „Wir haben großes Verständnis für die Ungeduld vieler Menschen angesichts der inzwischen glücklicherweise niedrigen Infektionszahlen in Deutschland. Aber wir dürfen uns nicht zu früh in Sicherheit wiegen.“

Bei den strittigen Themen Kitas, Schulen, Hotels, Gastronomie und Einzelhandel über 800 Quadratmeter hat sich die Bund-Länder-Runde auf kommende Woche vertagt. „Es gibt gute Gründe für die Öffnung, wir müssen uns aber in der Gesamtschau verständigen, was geht und was nicht geht“, sagte Weil. Bei der besonders umstrittenen Wiederöffnung von Gaststätten, Cafés und Kneipen hält der SPD-Politiker einen niedersächsischen Alleingang für möglich.

CDU zeigt sich enttäuscht

Zuvor hatte es Kritik vom Koalitionspartner an den Beschlüssen gegeben. CDU-Fraktionschef Dirk Toepffer erklärte, es sei enttäuschend, dass sich die Länder über „wesentliche Fragen wie die Wiedereröffnung von Hotels, Gastronomie und Freizeiteinrichtungen nicht verständigen konnten.“ Toepffer forderte, den von Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg vorgelegten Stufenplan umzusetzen, nach dem die Tourismus- und Freizeitbranche in drei Schritten bis zum 25. Mai wieder geöffnet werden soll.

Weil sagte, dass Niedersachsen in einigen Bereichen über die Vereinbarung vom Donnerstag hinaus Lockerungen vornehmen werde. So werden ab dem 6. Mai 2020 Outdoor-Sportanlagen zu Trainingszwecken für alle Sportarten geöffnet. Ermöglicht werden sollen auch Veranstaltungen, bei denen die Teilnehmer in ihren eigenen Fahrzeugen sitzen – wie etwa Auto-Kinos und Auto-Konzerte. Auch Autowaschanlagen, in denen Fahrzeugbesitzer am Reinigen der Autos selbst mitwirken, sollen öffnen dürfen. Zweitwohnungsbesitzer und Dauercamper sollen sich auch zu touristischen Zwecken wieder in ihren Wochenend- oder Feriendomizilen aufhalten dürfen.

Zahl der Neuinfektionen steigt wieder an

Unterdessen ist die Zahl der bestätigten Coronavirus-Infektionen in Niedersachsen auf 10.198 gestiegen. Das sind 98 mehr als am Tag zuvor. Damit steigt die Kurve der Neuinfektionen wieder leicht an. Anfang der Woche waren es innerhalb eines Tages nur 50. Als genesen gelten laut Hochrechnung inzwischen 7431 Menschen – fast drei Viertel der bestätigten Fälle. 435 Menschen, die mit dem Virus infiziert waren, sind gestorben.

