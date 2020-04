Butjadingen

Der Landkreis Wesermarsch hat ab dem heutigen Dienstag für die Touristenregion Butjadingen ein Betretungsverbot für Nichteinheimische für zahlreiche Plätze verhängt.

Betretungsverbot für Strände und Hafen

Konkret betroffen sind der Strand Burhave mit den Parkplätzen Strandallee und Am Deich (Lagune), der Skulpturenpfad zwischen Burhave und Fedderwardersiel, das Hafengebiet Fedderwardersiel mit den Parkplätzen Am Hafen und Lagunenweg, der Langwarder Groden mit Naturerlebnispfad und dem Parkplatz Feldhauser Deich, der Strand Tossens mit den Parkplätzen Nordseeallee und Tossener Deich, der Strand Eckwarderhörne mit den Parkplätzen Zum Leuchtfeuer und vor der Strandhalle sowie das Hafengebiet Eckwardersiel/Eckwarder Spieker.

Das Betretungsverbot gilt für alle, die ihren ersten Wohnsitz nicht in Butjadingen haben, und soll vorerst bis zum 19. April dauern. Nicht betroffen sind Menschen, die beruflich in Butjadingen zu tun haben. Bürgermeisterin Ina Korter mahnte, dass die Bevölkerung angesichts des schönen Wetters und der ersten Gewöhnungseffekte nicht nachlässiger werden dürfe und sich weiter an die Corona-Regeln wie das Abstandsgebot halten solle.

