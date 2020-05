Herr Thümler, nachdem der Höhepunkt der Corona-Pandemie überstanden scheint, wird das öffentliche Leben langsam wieder hochgefahren. Wie sieht es mit der Kultur aus?

Die Kultur in Niedersachsen steht kurz vor dem Neustart, falls die Infektionszahlen das zulassen. Wir haben das unter das Motto gestellt: „Unser Weg für Niedersachsens Kultur – gemeinsam aus der Krise.“ Es geht um einen Aufbruch mit Verantwortung. Ziel dabei ist es, Existenzängste und andere Ängste zu nehmen statt zu schüren. Ich glaube, dass wir eine klare Exit-Strategie haben, die wieder Sicherheit vermittelt. Die brauchen viele Künstlerinnen und Künstler jetzt, die brauchen aber auch viele Theatergänger und kulturaffine Menschen.

Wie sieht den Ihre Exit-Strategie genau aus?

Wir haben ein Vier-Phasen-Modell erarbeitet. Danach planen wir erste Lockerungen für den 6. Mai. Wenn die Bewertung der Gesundheitsexperten es erlaubt, würden in einem ersten Schritt Museen, Galerien und Freilichtmuseen wieder öffnen. Das ist natürlich an klare Bedingungen gekoppelt: Jeder Besucher muss beim Betreten und Verlassen sowie beim Aufenthalt im Freilichtmuseum den notwendigen Abstand von mindestens 1,5 Metern zu anderen Personen halten. Familien und andere Wohnungsgemeinschaften dürfen natürlich zusammen laufen. Die Museen müssen darüber hinaus den Zutritt steuern, das heißt, Begegnungsverkehr an neuralgischen Punkten muss ausgeschlossen werden. Das wäre zum Beispiel über eine Einbahnstraßenregelung möglich. Warteschlangen sind zu vermeiden.

Björn Thümler ist seit 2017 niedersächsischer Minister für Wissenschaft- und Kultur.

Sind die Vorgaben für Museen in geschlossen Räumen strenger?

Es muss zusätzlich sichergestellt sein, dass pro Besucher zehn Quadratmeter Fläche zur Verfügung stehen. Daran bemisst sich auch, wie viele Personen auf einmal ins Gebäude dürfen. Und: Jeder Besucher wird verpflichtet, eine Nasen-Mund-Bedeckung zu tragen.

Wie ist mit den Theatern?

Unsere Idee ist, dass die Theater in der zweiten Phase ab dem 11. Mai wieder öffnen dürfen. Die meisten Theater, vor allem die Staatstheater, beenden ohnehin die aktuelle Spielzeit vorzeitig, das heißt schon jetzt und nicht zur vorgesehenen Sommerpause. Sie haben aber jetzt die Chance, neue Formate zu entwickeln und auf die Bühne zu bringen – zum Beispiel Ein- oder Zwei-Personen-Stücke. Denn auch die Schauspieler müssen ja die Abstände einhalten. Und für das Publikum gilt wie überall: Abstand halten. In kleinen Theatern ist das wahrscheinlich oft schwieriger zu gewährleisten als in großen. Denn auch für die Theater gelten die strengen Hygieneregeln. Das schränkt die Möglichkeiten natürlich ein. Ich könnte mir Autotheater, vergleichbar zum Autokino, auch ganz gut vorstellen; oder Freiluftinszenierungen.

Sie haben das Publikum angesprochen. Wie viele Personen dürfen denn eine Aufführung sehen?

Es wird allgemeine Auflagen bei Kulturveranstaltung geben, etwa in Bezug auf die maximale Besucherzahl. Aber da haben wir noch keine fixe Größe. Daneben müssen Mindestabstände eingehalten und feste Plätze eingenommen werden. Bei der Personenzahl spielt natürlich auch die Größe des Raumes eine Rolle. Der Veranstalter muss genügend Personal für die Einhaltung der Vorschriften zur Verfügung stellen. Dann kann das funktionieren. Das gilt übrigens auch für Konzerte oder Festivals. Auch Musikschulen sollen ihre Arbeit wieder aufnehmen können. Die Erwachsenenbildung wird wieder angefahren, allerdings erst in der dritten Phase im Gleichschritt mit den Hotelöffnungen auch mit Übernachtungsangeboten.

Klar ist aber doch, dass es weniger Besucher geben wird als vorher. Rechnet sich das Ganze dann überhaupt noch?

Entscheidend ist doch, dass wir ein Kulturangebot vorhalten. Wenn ich das rein unter fiskalischen Gesichtspunkten betrachte, müsste man viele Theater erst mal geschlossen lassen. Es weiß ja keiner, wann die Häuser wieder vollgemacht werden können. Der wirtschaftliche Schaden, der dadurch entsteht, dass man sich nicht mit Kunst auseinandersetzen kann, ist viel größer. Der wird aber nie bewertet, dafür gibt es keinen Faktor. Kunst und Kultur sind auch stark Demokratie bildend und prägen das gesellschaftliche Leben. Die Auseinandersetzung darüber muss wieder stattfinden. Jetzt in der Krise merken wir mehr denn je, wie wichtig das ist.

Wo sehen sie mögliche Probleme bei der Umsetzung?

Schwierig ist der Auftritt von Chören wegen der möglichen Verbreitung von Viren durch die Luft. Auch bei Blasinstrumenten müsste man besondere Vorsichtsmaßnahmen treffen. Hinter Scheiben zu spielen ist aber nicht gut für den Klang. Da muss man neue Formen finden. Es ist vieles machbar. Wir haben ja auch vorher etwa mit den Theatern gesprochen. Die sind vorbereitet.

Was wäre die vierte Phase?

Bei der vierten Phase weiß man nicht, ob sie im Herbst wieder möglich ist oder gar nicht mehr in diesem Jahr. Das wäre die Rückkehr zum Normalbetrieb in allen Bereichen. Dann würden ja zum Beispiel auch große Gruppen die Museen, Theater oder Opern besuchen. Da muss man sehen, ob das dann wieder möglich und zulässig ist.

Eine Frage noch an den Wissenschaftsminister Björn Thümler: Wie geht es den Hochschulen in der Corona-Krise?

Die Hochschulen sind ja nie geschlossen worden. Wir haben immer nur gebeten, dass man dort die Sicherheitskonzepte einhält. Ansonsten läuft das im Hochschulbereich mit den Online-Vorlesungen super. Das sagen alle Präsidentinnen und Präsidenten. Die Leistungsfähigkeit der Hochschulen, der Lehrenden und aller Studierenden ist hoch.

Von Marco Seng