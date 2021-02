Hannover

Angesichts der unsicheren Infektionslage verschiebt Niedersachsen die für nächste Woche eigentlich geplante weitere Öffnung der Kitas und Schulen. Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) sagte am Dienstag, man wisse, dass dies enttäuschend sei. Das Ziel bleibe es weiterhin, mehr Schülerinnen und Schüler in den Präsenzunterricht zurückzuholen.

Wer lernt denn überhaupt in den Schulen?

Seit dem Ende der Weihnachtsferien am 11. Januar sind die Abschlussjahrgänge, also die Abiturienten und die Neunt- und Zehntkläsler, die in diesem Frühjahr ihre Sekundarabschlussprüfungen machen, wieder zurück im Wechselunterricht. Weil einige Oberstufenkurse sehr klein sind und weniger als 16 Schüler umfassen, haben 13.-Klässler teils sogar jeden Tag Unterricht. Seit dem 18. Januar sind auch die Grundschüler wieder im Modell B, die meisten Schulen wechseln die Lerngruppen täglich.

Müssen Grundschüler in die Schule kommen?

Nein, Eltern können ihre Kinder auf Wunsch von der Präsenzpflicht befreien lassen. Sie bekommen von den Lehrkräften dann Aufgaben, die sie zu Hause erledigen sollen.

Und was ist mit den anderen Schülern?

Die lernen weiterhin zu Hause, haben Videokonferenzen, bekommen jede Woche neue Aufgaben, die sie dann am Wochenende hochladen. Schulleiterinnen und Schulleiter berichten, dass die Anzahl der Videokonferenzen erheblich gestiegen sei. Experten empfehlen jedoch, dass mehr als zwei Videokonferenzen pro Tag nicht sinnvoll seien, weil sie Kinder ermüdeten. Konkret sind 75 Prozent der Schüler im sogenannten Distanzunterricht.

Gibt es keine Notbetreuung an den Schulen?

Doch. Anspruch darauf haben alle Familien mit Kindern, die die Jahrgänge 1 bis 6 besuchen und bei denen mindestens ein Elternteil in einem Berufszweig von allgemein öffentlichen Interesse tätig ist. Darunter fallen unter anderem Berufe im Bereich Gesundheit, Polizei, Notfall- und Rettungswesen, Ernährung, Medien und Verkehr. Auch Kinder mit besonderem Sprachförderbedarf oder aus besonders benachteiligten Familien sollen in Notgruppen aufgenommen werden. In Härtefällen, bei Alleinerziehenden, gemeinsamer Betreuung von Geschwisterkindern und drohendem Jobverlust ist ebenfalls Notbetreuung möglich.

Ist Homeoffice ein Ausschlusskriterium für einen Platz in der Notbetreuung?

Nicht grundsätzlich, da Homeoffice ja nicht Freizeit bedeutet, sondern nur Arbeit an einem anderen Ort. Entscheidend sei, teilt das Kultusministerium mit, ob neben dem Homeoffice auch Kinderbetreuung möglich ist, das könne im Prinzip nur der Arbeitgeber bescheinigen.

Und was ist mit den Kitas?

Die sind seit Januar ebenfalls geschlossen und bieten nur Notbetreuung bis zu einer Quote von 50 Prozent an. Eigentlich sollten die ab März auch ins Modell B mit geschlossenen Gruppen und ohne Betreuung in den Randzeiten wechseln. Aber das ist jetzt auch erst mal verschoben worden.

Schulen sind kein Infektionstreiber, sagt das Land immer. Gibt es derzeit überhaupt Corona-Fälle an Schulen?

Das Sozialministerium hatte zuletzt mitgeteilt, dass von 3000 Schulen landesweit 655 Corona-Fälle hätten, das waren 22 Prozent, allerdings hätten zwei Drittel der Schulen jeweils nur einzelne Infektionsfälle bei Schülern gemeldet. Das gelte auch für die Mutationen. An einer Grundschule in Hannover war zwar eine Corona-Mutation bei einem Kind nachgewiesen worden, das hatte die Krankheit aber offenbar nicht an Mitschüler weitergetragen.

Kita- und Schulbeschäftigte sorgen sich um ihre Gesundheit, weil zu kleinen Kindern Abstand zu halten, kaum möglich ist. Wann kommen die Impfungen für Lehrer und Erzieher?

Einen konkreten Zeitplan gibt es noch nicht. Am Dienstag gab es dazu erste Gespräche mit den kommunalen Spitzenverbänden, dem Gesundheit- und Kultusministerium. In Niedersachsen sollen zunächst niedergelassene Ärzte und anderes medizinisches Personal mit direktem Patientenkontakt Impfangebote erhalten, danach Lehrkräfte und Kita-Erzieherinnen. „Wir erwarten in den kommenden Wochen weiterhin größere Lieferungen des Impfstoffes von Astrazeneca, der dann auch für die Impfung der Beschäftigten in Kindertagesstätten sowie Grund- und Förderschulen genutzt werden kann“, sagte Gesundheits-Staatssekretär Heiger Scholz. Er vertritt in dieser Woche Gesundheitsministerin Carola Reimann (SPD), die Urlaub hat.

Hat die Verschiebung der Schulöffnungen Auswirkungen auf die Abschlussprüfungen?

Nein, denn die Abschlussjahrgänge sind ja bereits im Unterricht. Das Ministerium hat aber versprochen, Prüfungsstoff zu reduzieren und gegebenenfalls auch dezentrale Prüfungen zuzulassen. Zahlreiche Bildungsverbände, zuletzt auch der Landesschülerrat, hatten die Absage der Prüfungen gefordert. Das lehnt Tonne klar ab, die Schüler hätten ein Recht auf Prüfungen, das Abitur dürfe keinen Corona-Makel haben.

