Die Resonanz ist enorm: Bei Spargelbauern überall in Niedersachsen melden sich Menschen, die die von der Corona-Krise besonders gebeutelten Landwirte bei der Ernte unterstützen wollen. Darunter sind viele, die ihre eigentliche Arbeit in anderen Branchen zurzeit nicht ausüben können, sowie Studenten, deren Lehrbetrieb ruht. Sie wollen die ursprünglich eingeplanten Kräfte aus Osteuropa ersetzen, die wegen der Einreisebeschränkungen zurzeit nicht ins Land kommen. Die ersten Freiwilligen sind nun auf Spargelfeldern im Einsatz, wie Fred Eickhorst, Geschäftsführer der Landesvereinigung der Spargel- und Beerenanbauer berichtet: „Besonders die kleineren Betriebe eignen sich dafür.“

Er sei selbst überrascht über erste Erfolgsmeldungen, sagt der Verbandsgeschäftsführer. Zunächst sei er sehr skeptisch gewesen, dass die mühsam anzulernenden neuen Kräfte eine ernsthafte Unterstützung sein könnten. Man habe vor Jahren schlechte Erfahrungen gemacht, als zeitweise deutsche Erwerbslose per Gesetz den Erntehelfern aus Osteuropa vorgezogen werden mussten. Der Unterschied sei aber: „Damals mussten die Leute, heute wollen sie.“

„Spargelstechen ist Knochenarbeit“

Der Spargelhof Hinrich Niemann in Eimbke (Kreis Uelzen) gehört zu denen, die bereits Spargel von Erntehelfern aus der Umgebung ernten lassen, da ihre Saisonkräfte aus Bulgarien ausfallen. Es habe seit der vergangenen Woche rund 50 Anfragen gegeben, sagt Gunda Niemann: „Nicht alle Anrufer kommen infrage.“ Zum einen sollten die Mitarbeiter in höchstens 50 Kilometer Entfernung wohnen, weil bei der Ernte wetterbedingt unvorhersehbare Pausen vorkommen. Zum anderen: „Spargelstechen ist Knochenarbeit.“

Der Betrieb, der knapp 20 Hektar Spargelacker bewirtschaftet, hat in der vergangenen Woche zunächst vier junge Männer eingestellt – drei Studenten und einen Soldaten. Ihr Mann habe den Neuen unter anderem einen Lehrfilm zur Spargelernte zugänglich gemacht, den er selbst produziert hatte. Bei der Ernte hätten sich die neuen Kräfte erfreulich gut gemacht. Der Betrieb werde in Kürze wohl das Angebot weiterer Helfer, auch Frauen, bei Verarbeitung und Verkauf des Spargels in Anspruch nehmen: „Wir haben alle Namen und Telefonnummern notiert.“

Erntehelfer aus Polen zögern

Bei größeren Betrieben sei das Einarbeiten schwieriger, meint Eickhorst vom Anbauerverband. Die empfindlichen Stangen, deren Saison gerade begonnen hat, können leicht beim Stechen zerstört werden. Wegen des Mindestlohns spielten auch wirtschaftliche Erwägungen eine Rolle, bevor ein Landwirt ungeübte Kräfte engagiere. Einige Landwirte haben noch Hoffnung, dass bewährte Helfer zumindest aus Polen noch kommen. Von dort ist die Einreise weiter möglich. Wegen der Angst vor Corona und Quarantäne-Vorgaben bei der Rückreise zögert ein Teil der polnischen Saisonkräfte allerdings. Die Einreise von Rumänen, in den vergangenen Jahren das Gros der Erntehelfer, hat die Bundesregierung kürzlich ganz untersagt.

In letzter Minute: Landwirte chartern Flugzeug für Rumänen

Im Vorteil sind diejenigen Spargelbauern, die sehr früh in die Saison gestartet sind – weil sie das Edelgemüse entweder mit einer Erdheizung oder unter mehrfacher Folienschicht anbauen. „Wir haben hundert Helfer aus Polen und Rumänien da“, berichtet Jörg Heuer vom Spargelhof Heuer in Fuhrberg (Region Hannover). Noch kurz vor dem – sich andeutenden – Einreiseverbot für Rumänen hat er, wie er auf Anfrage bestätigt, zusammen mit vier anderen Spargelbauern ein Flugzeug gechartert, das 100 Rumänen nach Langenhagen brachte. „Es war teuer“, sagt Heuer. „Aber wir sind jetzt froh, dass wir die Leute da haben.“

Online und per Telefon haben sich in den vergangenen Tagen auch bei seinem Betrieb in Fuhrberg zahlreiche Interessenten beworben. „Hier und da können wir einen als Fahrer oder auch als Verkäufer einsetzen“, sagt Heuer. Weitere Bewerbungen über die Homepage seien möglich. Auch für die Erdbeeren und Heidelbeeren auf dem Hof würden später Saisonkräfte gebraucht.

„Wir müssen den Betrieb sauber halten“

Ein Interessent aus Hannover, der nicht zum Zuge kam, meldete sich bei der HAZ. Antonino M., ein derzeit freigestellter Kaufhausangestellter, wunderte sich, dass seine Anfrage am Montag freundlich, aber bestimmt abgelehnt wurde. „Ich weiß, dass Spargelstechen anstrengend ist“, sagte der 37-Jährige: „Im Herbst unterstütze ich regelmäßig meine Eltern in Sizilien bei der Olivenernte.“ Er hätte jetzt gern geholfen, sagt er, und sich etwas dazuverdient.

„Müssen gucken, dass wir den Betrieb sauber halten“

Jörg Heuer hebt hervor, für seinen Hof sei sehr wichtig, dass die Gruppe der schon tätigen angereisten Erntehelfer von Corona-Infektionen verschont bleibt. Deshalb sei es nicht sinnvoll, sie mit etwaigen Helfern aus der Region in Kontakt zu bringen und gemeinsam arbeiten zu lassen: „Wir müssen gucken, dass wir den Betrieb sauber halten.“ Schließlich solle die Saison noch bis Ende Juni andauern. „Wir können das nicht wie eine Buchmesse verlegen.“

Der Verband der Spargel- und Beerenanbauer bestätigte, dass es auch einzelnen anderen Spargelbauern kurz vor „Toresschluss“ vorletzte Woche gelungen ist, rumänische Saisonkräfte – früher als geplant – per Flugzeug nach Deutschland zu holen. Der Verband hatte selbst noch Charterflugzeuge organisieren wollen. Dies hat die Bundesregierung nicht mehr ermöglicht.

Von Gabriele Schulte