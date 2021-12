Rostock/Greifswald

Die Lage an den Kliniken in Mecklenburg-Vorpommern spitzt sich dramatisch zu: Als erstes großes Klinikum hat nun die Universitätsklinik Greifswald angekündigt, ab Montag nur Notfälle zu behandeln und dringende Tumoroperationen durchzuführen. Schuld ist die angespannte Corona-Lage im Land – während die Fallzahlen bundesweit langsam sinken, steigen sie in MV. Auch andere Kliniken fahren ihr OP-Programm zurück.

„Die Lage ist dramatisch, insbesondere für mögliche Unfälle mit Verletzten oder andere schwer Erkrankte. Wir sind auf der vorletzten Stufe des internen Stufenplans zur Versorgung in der Pandemie angekommen“, erklärte der Leiter des Corona-Krisenstabes an der Unimedizin, Prof. Dr. Klaus Hahnenkamp, bereits am Donnerstag. Im letzten Schritt können nur noch Reservebetten aus anderen Stationen beansprucht werden. Die OP-Teams würden jetzt dringend zur Verstärkung auf der Intensivstation gebraucht. „Die Situation ist deutlich schlechter als im vergangenen Jahr“, so der Intensivmediziner.

Dramatischer Impf-Appell der Mediziner

„Bitte lassen Sie sich impfen“, appellierte der Vorstandsvorsitzende der Unimedizin Greifswald, Prof. Uwe Reuter, dringend an alle Unentschlossenen. „Das ist der einzige Weg, gemeinsam aus dieser für alle belastenden Situation herauszukommen. Alle schweren Verläufe und Todesfälle auf der Intensivstation sind ungeimpfte Frauen und Männer oder hochbetagte und mehrfach vorerkrankte Menschen.“ Zurzeit werden 47 Covid-Patienten im Greifswalder Klinikum behandelt, 15 davon auf der Intensivstation.

„Alle schweren Verläufe und Todesfälle auf der Intensivstation sind ungeimpfte Frauen und Männer oder hochbetagte und mehrfach vorerkrankte Menschen.“ Prof. Uwe Reuter, Ärztlicher Direktor der Unimedizin in Greifswald Quelle: privat

„Das limitierende Element sind auch bei uns die Intensivbetten. Wir behandeln aktuell sechs Covid-19-Patienten auf der Intensivstation, das entspricht rund einem Drittel unserer Kapazitäten in dem Bereich“, sagt Prof. Dr. Jan Roesner, Ärztlicher Direktor der Rostocker Südstadtklinik, des größten kommunalen Klinikums des Landes.

Routine-Eingriffe im Rostocker Südstadtklinikum noch möglich

Dennoch werden auch im städtischen Krankenhaus Eingriffe verschoben. „Aber wirklich nur die Behandlungen, die Aufschub dulden.“ Tumor-Operationen finden weiterhin statt, Notfälle werden ebenfalls behandelt. Und selbst „Routine-Eingriffe“, wie neue Hüft- oder Kniegelenke, sind in der Südstadt noch möglich. „In Bayern und Sachsen werden die Operationssäle zum Teil nicht mehr besetzt, weil das Personal auf den Intensivstationen benötigt wird. Das ist bei uns anders. Wir können operieren, auch auf den Normalstationen sieht es noch gut aus“, so Roesner. Patienten, die etwa an starken Schmerzen leiden – zum Beispiel bei Hüftproblemen –, würden weiterhin behandelt.

Im Rostocker Universitätsklinikum liegen 12 Menschen mit Covid-19 auf der Intensivstation, 27 auf der normalen Station. Auch Prof. Clemens Schafmayer, Leiter der Allgemein-, Viszeral-, Thorax-, Gefäß- und Transplantationschirurgie, sagt: „Wir haben unser OP-Programm maßgeblich reduziert, um alle Corona-Patienten durch Verstärkung der Corona-Infektionsstationen und Corona-Intensivstationen ausreichend zu versorgen.“ Je nach Kapazität würden aber nach individueller Einschätzung durch den Chirurgen und das OP-Management Operationen durchgeführt, um möglichst viele Patienten zu versorgen. „Absolute Priorität haben natürlich Tumoroperationen und Notfälle. Bisher können wir unter Aufbietung aller unserer Möglichkeiten noch für jeden Patienten die adäquate Versorgung anbieten“, so Schafmayer weiter.

Auch am KMG-Klinikum Güstrow kann derzeit das Gros der planbaren Operationen durchgeführt werden. „Einige Operationen werden verschoben. Wir beobachten und bewerten die Lage täglich und reagieren gegebenenfalls“, sagt KMG-Sprecher Franz Christian Meier.

In Westmecklenburg ist die Situation an den Kliniken etwas entspannter als in Vorpommern. „Die Lage an unserer Klinik ist konstant und handelbar“, sagt Klinik-Geschäftsführer Michael Jürgensen. Elf Covid-Patienten werden zurzeit in Wismar versorgt, einer davon auf der Intensivstation. Auch an den Helios Kliniken Schwerin können Eingriffe noch wie gewohnt durchgeführt werden. „Wir sind jedoch auf eine mögliche Verschärfung der Lage vorbereitet“, so Kliniksprecher Christian Becker.

Einige Krankenhäuser bekommen inzwischen sogar Hilfe von der Bundeswehr. Seit dieser Woche helfen fünf Soldaten in Neubrandenburg und 13 in Schwerin aus. Sie sorgen unter anderem dafür, dass die Servicezeiten in den Abstrichzentren erweitert werden können und dass der Patientenbegleitdienst in der Klinik vollumfänglich aufrechterhalten werden kann, heißt es aus Schwerin.

