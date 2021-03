​Corona-Lage in Niedersachsen verschlechtert sich weiter

Hannover

In einem Drittel der 45 Kreise und großen Städte in Niedersachsen ist die für eine Notbremse der Corona-Lockerungen vereinbarte Sieben-Tages-Inzidenz auf über 100 angestiegen. Während sich heute die Spitzen von Bundes- und Landesregierungen erneut über das Vorgehen gegen die Pandemie in den kommenden Wochen abstimmen, kletterte die landesweite Inzidenz von Neuinfektionen auf hochgerechnet auf 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen in Niedersachsen auf 96,7 nach 94,6 am Vortag, teilte das Gesundheitsministerium in Hannover am Montag mit. Die Zahl der Corona-Patienten in Kliniken stieg auf 908 und die der Intensivpatienten auf 247, am Freitag waren es noch 838 Patienten und 224 Intensivpatienten. Der R-Wert, der angibt wie viele Menschen ein Infizierter im Durchschnitt ansteckt, stieg auf 1,2 nach 1,11 am Freitag.

Die Sieben-Tage-Inzidenz für die Region Hannover hat das Landesgesundheitsamt am Montag mit dem Wert 121,3 angegeben. Am Sonntag hatte er bei 120,7, am Sonnabend bei 132,4 und zum Ende der Vorwoche bei 135,4 gelegen.

Erfahrungsgemäß sorgen Verzögerungen in den Meldeketten und die geringere Zahl von Tests am Wochenende für erhebliche Schwankungen der Angaben am Montag. Am Wochenende veröffentlich das Gesundheitsamt der Region Hannover für seinen Zuständigkeitsbereich gar keine Daten.

Von HAZ/lni