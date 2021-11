Hannover

Sollte wegen der steigenden Zahl von Covid-19-Patientinnen und Patienten die Zahl der Krankenhausbetten nicht mehr ausreichen, will das Land Niedersachsen Kranke und Verletzte auch in Reha-Kliniken unterbringen. Entsprechende Pläne hatte es auch in der ersten Corona-Welle gegeben.

Niedersachsen hat Kapazitäten abgefragt

Das Land habe die Reha-Kliniken aktuell bereits nach möglichen Kapazitäten gefragt, berichtet die Sprecherin des Sozialministeriums, Kerstin Wolff. 30 Reha-Einrichtungen hätten bisher ihre Bereitschaft erklärt, auch andere Patienten aufzunehmen. Wie viele zusätzliche Krankenhausbetten dadurch geschaffen werden, sei aber noch unklar, betonte die Sprecherin. Denn noch nicht alle Reha-Kliniken hätten sich im Ministerium zurückgemeldet.

Die Sprecherin geht davon aus, dass in den Reha-Kliniken nur jeweils ein Teil der Betten für Krankenhauspatienten zu Verfügung gestellt wird. Es sei sinnvoller dort Patientinnen und Patienten unterzubringen, die nicht an Covid-19 erkrankt seien. Denn dann müsste man in den Reha-Kliniken nicht zusätzliche Schutzvorkehrungen aufbauen. Zudem sei die direkte Nähe von Covid-19-Patienten zu einer Intensivstation sinnvoll.

Behelfskrankenhaus wird nicht wieder aufgebaut

Das im Frühjahr vergangenen Jahres auf dem Messegelände in Hannover entstandene Behelfskrankenhaus mit 460 Betten wird nicht wieder in Betrieb gehen, sagt Wolff. Das Krankenhaus in einer Messehalle war für Patienten gedacht, die eher leichte oder mittelschwere Symptome der Viruserkrankung zeigen. „Die ursprünglich für den Betrieb angemieteten Flächen auf dem Gelände der Deutschen Messe-AG standen für einen Weiterbetrieb des Krankenhauses nicht mehr zur Verfügung“, berichtet sie. Das Notkrankenhaus sei komplett abgebaut und die lagerfähigen Güter eingelagert worden.

Martin Memming (links) und Prof. Axel Haverich waren beim Aufbau des Behelfskrankenhauses für den medizinischen Bereich verantwortlich. Quelle: Samantha Franson

Was aus den zwei von der Region für das Behelfskrankenhaus angeschaffte Computertomographen im Wert von 1,3 Millionen Euro wird, ist derzeit noch unklar. Die Region hatte beantragt, diese beiden Hightechgeräte künftig in Krankenhäusern des Regionsklinikums einzusetzen. Ein entsprechender Antrag war im Ministerium eingegangen. Die Geräte seien fachgerecht abgebaut und eingelagert worden, sagt die Sprecherin. Bei einem möglichen Verkauf müssten die haushaltsrechtlichen Vorschriften beachtet werden.

Kosten von 40 Millionen Euro

Die Klinik, deren Aufbau allein rund 18 Millionen Euro gekostet hat, sollte dabei helfen, eine mögliche Überlastung der Krankenhäuser in der Region Hannover durch zu viele Covid-19-Erkrankte zu verhindern. Die Behelfsklinik war auch nicht zum Einsatz gekommen, als im vergangenen Herbst die Inzidenzwerte in der Region in die Höhe schnellten. Insgesamt waren durch den Aufbau und die Bereitstellung der Behelfsklinik Kosten von rund 40 Millionen Euro entstanden.

Von Mathias Klein