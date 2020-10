Hannover

In Niedersachsen wollen Land und Kommunen knapp 1400 Mitarbeiter zur Verfügung stellen, um die Gesundheitsämter im Kampf gegen Corona zu unterstützen. Das kündigte Ministerpräsident Stephan Weil ( SPD) am Freitag im Landtag an. Die Gesundheitsämter seien überall in Niedersachsen darum bemüht, den Infektionsketten nachzuspüren und sie zu unterbrechen, sagte Weil in einer Regierungserklärung zur Corona-Pandemie. „Die Bundeswehr, die Hilfsorganisationen und auch das Land unterstützen die Bemühungen.“

Zahlen stark gestiegen

Weil erklärte in seiner 20-minütigen Rede, dass sich das Land in einer „entscheidenden Phase“ des Kampfes gegen das Virus befinde. „Ich stehe in tiefem Ernst und in großer Sorge vor ihnen. Das ist kein Alarmismus, das ist die nüchterne Konsequenz aus harten Zahlen.“ Ende Juli habe die Zahl der aktuell infizierten Personen in Niedersachsen bei rund 550 gelegen, gestern bei fast 10.000. „Die Verdoppelungsrate bei den Infektionen betrug im Sommer weit über 30 Tage, heute verdoppeln sich alle sieben Tage die Infektionszahlen“, sagte Weil.

Der Ministerpräsident betonte, dass es darum gehe, „die Infektionswelle schnell und konsequent zu brechen und zugleich gravierende zusätzlich Schäden zu vermeiden“. Alle müssten in den nächsten Wochen ihre Kontakte reduzieren. Ein Löwenanteil der Infektionen finde im privaten Bereich statt. „Aber wir wissen nicht genau, wo“, sagte Weil. In bis zu 80 Prozent der Fälle ließe sich nicht mehr, klären wo genau die Infektion erfolgt sei.

Weil : Freiheit wird geschützt

Weil: „Deswegen haben wir uns auf die weitreichende Schließung von Einrichtungen verständigt, die ja Menschen zusammenführen sollen“: Gastronomiebetriebe und Kulturstätten, Hotels und Sportanlagen, Dienstleistungsbetrieb und Veranstaltungsstätten. „Wir sind uns der harten Konsequenzen für die Betroffenen bewusst, aber sie sind in der aktuellen Lage leider zwingend geboten.“

Der Ministerpräsident verteidigte die Eingriffe in die Freiheitsrechte der Bürger. „Es gibt kein schrankenloses Grundrecht.“ Das gelte auch für die Freiheit, sagte Weil. Die individuelle Freiheit müsse abgewogen werden mit den Rechten und Interessen Dritter und der Gemeinschaft. „Wir tun das nicht, um Freiheit einzuschränken, sondern um Freiheit auch zu schützen.“ Gelinge es nicht, die Infektion in den Griff zu bekommen, dann drohten doch noch viel härtere Maßnahmen.

