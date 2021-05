Lübeck

Als Initiatorin Uni-Professorin Christine Klein zum Start von „ELISA“ im März 2020 formulierte, man wolle durch die Untersuchung das Corona-Infektionsgeschehen in der Hansestadt besser verstehen lernen, klang dies noch sehr ambitioniert. Jetzt aber, wo die Ergebnisse auf dem Tisch liegen, zeigt sich: Es ist durchaus gelungen.

Insgesamt wurden von dem circa 30-köpfigen Forscherteam ein Jahr lang mehr als 3000 Lübeckerinnen und Lübecker auf das Auftreten von Sars-Co-V-2 Infektionen untersucht. Knapp 100 000 Fragebögen kamen zusammen; fast 20 000 PCR- und Antikörpertests wurden durchgeführt. „ELISA“ steht übrigens für „Lübeck(E)r (L)ängsschnittuntersuchung zu (I)nfektionen mit (S)(A)rs-CoV-2“.

Wo treten Neuinfektionen in der Bevölkerung auf?

„So einen wissenschaftlichen Datenschatz, mit so einer großen Personenanzahl, über eine so lange Zeit kontinuierlich beobachtet, wird man weltweit nicht so häufig finden“, kommentiert dazu Prof. Alexander Katalinic. Der Chef des Instituts für Sozialmedizin und Epidemiologie auf dem Lübecker Uni-Campus war ebenfalls an der Studie beteiligt.

Ein Ausgangspunkt war die Frage nach der Dunkelziffer von Corona-Infektionen. Das heißt: Bei wie vielen Personen wird die Infektion mittels PCR-Test diagnostiziert, und wie viele haben bereits Antikörper gegen den Erreger und damit wahrscheinlich schon eine Infektion durchlebt?

Hohe Dunkelziffer zu Beginn der Pandemie

„Diese Dunkelziffer war zu Studienbeginn im Mai 2020 wirklich hoch, bei circa 90 Prozent. Das heißt, dass nur zehn Prozent der mutmaßlichen, durch Antikörpertest bestätigten Infektionen auch durch einen PCR-Test entdeckt wurden und somit in die Statistik des Gesundheitsamtes eingingen“, erklärt Katalinic. Folglich seien am Anfang der Pandemie die offiziellen Zahlen viel zu niedrig gewesen.

Knapp ein Jahr später ist die Dunkelziffer auf 30 Prozent gesunken; sieben von zehn Infektionen wurden durch einen PCR-Test bekannt, wie aus den Resultaten der Lübecker Wissenschaftler hervorgeht.

In den Media Docks wurden die Studienteilnehmer getestet. Quelle: UzL

„Entsprechend sind im Laufe der Pandemie durch das vermehrte Testen immer weniger Fälle unerkannt geblieben“, betont der Epidemiologe, „das ist aus meiner Sicht eine positive Entwicklung, weil jeder erkannte Fall durch angeordnete Quarantäne-Maßnahmen aus der Infektionskette entfernt werden kann.“

Ein weiterer Hinweis des Forschers: Die erste Corona-Welle im Frühjahr 2020 war viel ausgeprägter, als man es in den offiziellen Statistiken gesehen hat. „Die Infektionszahlen konnten dann nur dank des bisher einzigen, intensiven und strengen Lockdowns im Frühjahr 2020 massiv zurückgehen“, kommentiert er.

Hygienemaßnahmen nach wie vor sehr sinnvoll

Dass die Hansestadt noch sehr weit weg ist von der sogenannten und viel beschworenen Herdenimmunität, hat die Studie ebenfalls gezeigt. Nur 3,5 Prozent der Getesteten wurden zu den insgesamt sieben Testzeitpunkten als entweder Virus-PCR- oder Antikörper-positiv identifiziert.

Daher kommt Katalinic zu dem Schluss, „dass der allergrößte Teil der Bevölkerung immer noch ungeschützt gegenüber dem Virus ist. Die bekannten AHA-Hygienemaßnahmen sollten also unbedingt aufrecht erhalten werden, bis wir einen Wert von 60 oder 70 Prozent erreicht haben“, postuliert er, „denn wenn man sorglos wird, schlägt das Virus zu.“ Der aktuelle Fall Neumünster zeige, wie schnell die Inzidenz wieder hochschnellen könne.

Keine klaren Risikofaktoren und Risikomuster

Was hat die Untersuchung noch gezeigt? Das höchste Risiko, sich mit Corona zu infizieren, bestand bei Personen, die Kontakt mit an Covid-19 Erkrankten angegeben hatten. Es war jedoch auch in bestimmten Berufsgruppen, wie zum Beispiel bei Pflegepersonal, Polizisten und Feuerwehrleuten, erhöht. Darüber hinaus konnten keine klaren Risikofaktoren oder Risikomuster als Infektionsquellen identifiziert werden.

Aufgrund der Ergebnisse hält die Forschungsgruppe Lockerungen bei niedrigen Fallzahlen insgesamt für vertretbar, fordert aber schnelle und konsequente Maßnahmen bei einem Anstieg der Fallzahlen. „Engmaschiges Testen und verstärktes Impfen müssen den Sommer auf jeden Fall beibehalten werden, um weiterhin Erfolg im Kampf gegen Corona haben zu können“, sagt Alexander Katalinic.

Jetzt werden die Lübecker Experten ihre Ergebnisse noch detaillierter aufbereiten und für die Wissenschaftswelt veröffentlichen. „Unser Ziel ist es, aus unserer Studie eine Art Blaupause für die nächste Pandemie abzuleiten, mit konkreten Handlungsempfehlungen, damit man dann besser vorbereitet ist“, so der Institutschef.

Von Michael Hollinde