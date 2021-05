Hannover

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) in Niedersachsen lehnt staatliche Förderung in Millionenhöhe für private Nachhilfe-Institute zum Ausgleich für Corona-Lernlücken strikt ab. Auch Wochenendunterricht und „Sommerschule“ seien nicht sinnvoll, sagte Gewerkschaftsvorsitzende Laura Pooth am Freitag. Stattdessen müssten die öffentlichen Schulen gestärkt und ganzheitliche Bildungsangebote in den großen Ferien geschaffen werden. Niedersachsen solle das von Bundesbildungsministerin Anja Karliczek geplante Nachhilfe-Aktionsprogramm zur Förderung der niedersächsischen „Lern-Räume“ verwenden. Das ist ein freiwilliges, außerschulisches Bildungs- und Freizeitangebot für Schülerinnen und Schüler, die aufgrund der Pandemie besondere Unterstützung brauchen.

Pooth: Keine Millionen für private Nachhilfeschulen

Pooth betonte: „Bundesmittel dürfen keinesfalls dazu dienen, privaten Nachhilfe-Unternehmen Millionensummen in die Kassen zu spülen. Unsere Schulen benötigen diese Ressourcen, um die Kinder und Jugendlichen bei der Aufarbeitung des Erlebten unterstützen zu können.“ Im Klartext heiße dies: „Wir brauchen mehr Beschäftigte in den Schulen und zudem ganzheitliche Bildungsangebote in den Ferien.“

Besonders müssten die emotional-sozialen Defizite aufgearbeitet werden, meinte Pooth. Das werde Monate dauern. Es sei ist ein falsches Bildungsverständnis, zu glauben, Wissen könne nun rasch eingetrichtert werden. „Nachsitzen und pauken, um eventuell versäumten Lernstoff aufzuholen, wäre für die Schülerinnen und Schüler kontraproduktiv.“ Das aktuelle Schuljahr solle zudem nur freiwillig wiederholt werden, um Benachteiligte nicht weiter zu stigmatisieren. Grundsatz müsse das automatische Übergehen in die nächste Jahrgangsstufe sein. „Noten können in dieser Ausnahmesituation lediglich als Orientierung dienen“, betonte Pooth. „Sie sagen über die aktuellen psychischen Belastungen jedoch nur wenig aus.“

„Sommerschule“ kombiniert Freizeit mit Lernen

In Hannover werden Kinder mit Lerndefiziten schon seit Jahren an Integrierten Gesamtschulen in der „Sommerschule“ von Lehramtsstudenten unterstützt. Das Angebot kombiniert Förderung in Kernfächern mit Freizeitgestaltung, etwa der Erarbeitung eines Theaterstücks. Im vergangenen Jahr war das Angebot wegen der Pandemie auch auf Grundschulen erweitert worden

Von Saskia Döhner