Hannover

Angesichts sinkender Infektionszahlen hat Niedersachsen einen Stufenplan für den weiteren Umgang mit den Corona-Einschränkungen vorgelegt. Es ist zunächst nur ein Entwurf, über den nun diskutiert werden soll. In Kraft ist er noch nicht. Dennoch zeigt er, was auf die Menschen zukommen könnte. Besonders interessant sind für viele die Regeln zum Privatleben, also die Kontakte zu Freunden und Familie, aber auch die Aufenthalte draußen in der Öffentlichkeit. Was wäre erlaubt und was verboten, sollte der Plan in Kraft treten? Wir haben den komplexen Plan in eine übersichtliche Form gebracht.

Privatleben und Aufenthalte in der Öffentlichkeit: Das sind die 6 Stufen des Plans Stufe 1: Ist das Infektionsgeschehen gering (Inzidenzwert unter 10), darf in privaten Räumen ohne Beschränkungen gefeiert werden. Nicht einmal Masken sind nötig, und auf Abstände muss auch nicht geachtet werden. Bei Familienfesten wie Hochzeiten und Taufen gilt zumindest, Abstände zu wahren. Finden die Feiern in einem Saal statt, sind Vorschriften zu beachten: Feste in geschlossenen Räumen mit mehr als 500 Teilnehmern sind genehmigungspflichtig. Generell gilt im Saal eine Maskenpflicht, so lange der Sitzplatz nicht eingenommen wurde.

Stufe 2: Liegt der Inzidenzwert zwischen 10 und 25 ("erhöhtes Infektionsgeschehen"), gelten fürs Feiern strengere Regeln. In privaten Räumen dürfen sich nur noch maximal zehn Personen treffen oder Angehörige aus zwei Haushalten. Kinder unter 14 Jahren fallen aus der Regelung heraus. Auf Hochzeiten und Taufen müssen die Teilnehmer Schutzmasken mit erhöhtem Standard tragen (OP oder FFP2-Masken). Dieser Maskenstandard gilt auch bei Feiern im Saal. Nur noch Feste mit maximal 250 Personen sind genehmigungsfrei.

Stufe 3: Klettert der Inzidenzwert höher und liegt zwischen 25 und 50 ("hohes Infektionsgeschehen"), ist es mit größeren Feiern im privaten Bereich vorbei. Maximal fünf Personen dürfen sich noch zu Hause treffen, sie dürfen nur aus zwei Haushalten stammen. Kinder unter 14 Jahren zählen nicht darunter. Für Familienfeste wie Hochzeiten und Taufen wird es schwierig. Die Zeremonien dürfen abgehalten werden, aber nur mit medizinischen Masken. Für Feiern in Sälen gelten strenge Vorschriften. Sie sind ohnehin nur möglich, wenn die Infektionsdynamik stabil bleibt (R-Wert unter 0,8). Bereits ab einer Teilnehmerzahl von 100 ist eine Feier genehmigungspflichtig. Abstände sind strikt einzuhalten, Teilnehmer müssen OP- oder FFP2-Masken tragen.

Stufe 4: Bei einem Inzidenzwert zwischen 50 und 100 ("starkes Infektionsgeschehen"), beschränken sich die Kontaktmöglichkeiten auf einzelne Personen. Kinder unter sechs Jahren sind von der Regel ausgenommen. Bei Familienfesten wie Hochzeiten und Taufen ist die Teilnehmerzahl bei den Zeremonien auf 100 beschränkt. Alle Teilnehmer müssen Abstände wahren und medizinische Masken tragen. Eine anschließende Feier muss ausfallen, da Saalbetriebe nicht mehr zugelassen sind.

Stufe 5: Liegt der Inzidenzwert zwischen 100 und 200 ("sehr starkes Infektionsgeschehen"), reduzieren sich die Kontakte auf eine Person pro Haushalt. Kinder unter sechs Jahren sind ausgenommen von der Regel. Bei Zeremonien wie Hochzeiten und Taufen dürfen nur noch 20 Personen anwesend sein. Größere Feiern fallen aus, weil Säle und Restaurants ohnehin geschlossen haben.

Stufe 6: Bei einem "eskalierenden Infektionsgeschehen" (Inzidenzwert über 200), ist es vorbei mit Treffen im privaten Bereich. Möglicherweise gibt es aber Ausnahmen für Singles. Geheiratet werden darf trotzdem, aber während der Zeremonie dürfen nur maximal zehn Menschen anwesend sein. Da sämtliche Gastronomie geschlossen hat, fallen alle Feste aus.

Von asl/mic