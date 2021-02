Hannover

Wegen des Lockdowns dürfen Friseure zurzeit nicht arbeiten – auch Hausbesuche sind nicht erlaubt. Wer dennoch kürzere oder frisch gefärbte Haare haben möchte, dem bleibt nur, abzuwarten oder selbst tätig zu werden. Doch die Ungeduld wächst: Immer mehr Hannoveraner fragen sich, wann sie wieder zum Friseur gehen können.

Friseure fallen in der Corona-Verordnung unter sogenannte körpernahe Dienstleistungen – und diese dürfen ihre Dienste gerade nicht anbieten. Die aktuelle Verordnung vom Land gilt noch bis zum 14. Februar. Für die Zeit danach vergeben bereits jetzt immer mehr Friseure in der Region erste Termine. Die Betriebe hoffen darauf, dass sie ab Mitte Februar wieder öffnen können. Doch wann ist der Gang zum Friseur wieder möglich?

Anzeige

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Antwort (Stand: 3. Februar 2021): „Man kann heute noch nicht sagen, wann Friseure wieder öffnen werden“, sagte Manfred Böhling, Sprecher im Sozialministerium, am Mittwoch. Am 10. Februar wollen Bund und Länder entscheiden, ob und wenn ja in welcher Form der geltende Lockdown verlängert wird. Zuerst müsse man abwarten, wie sich die Situation bis dahin entwickle, sagte Böhling. Er gehe jedoch nicht von größeren Lockerungen aus.

Ideen für den Umgang mit den Corona-Einschränkungen über den aktuell geltenden Lockdown hinaus hat die Landesregierung am Dienstag vorgestellt. Der Entwurf eines Stufenplans 2.0 soll mit sechs Stufen eine Diskussionsgrundlage dafür schaffen, was bei welchen Inzidenzwerten erlaubt und was verboten sein könnte. Für Friseure sieht der Entwurf vor, dass sie erst bei einem Inzidenzwert unter 50 und einem R-Faktor unter 0,8 öffnen dürften. Das bedeutet, dass sich in den letzten sieben Tagen weniger als 50 Menschen pro 100.000 Einwohner mit dem Coronavirus infiziert haben. Außerdem darf ein Corona-positiv Getesteter im Schnitt weniger als 0,8 gesunde Menschen anstecken (R-Wert). Es würde zudem eine Pflicht geben, medizinische Masken zu tragen. Bei einem Inzidenzwert unter 25 sieht der Stufenplan ein Hygienekonzept sowie die medizinische Maskenpflicht vor. Sinkt der Inzidenzwert unter 10, wäre nur noch ein Hygienekonzept nötig.

Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) betonte jedoch, dass der Stufenplan „kein Lockerungsplan“ sei. „Der Stufenplan 2.0 soll Orientierung geben und mehr Transparenz über die notwendigen Maßnahmen zu schaffen.“ Ob er überhaupt umgesetzt wird, ist offen. Das könnte sich dann am 10. Februar beim Bund-Länder-Gespräch entscheiden.

Verstehen Sie alle Corona-Regeln? Vieles ist in den Verordnungen eindeutig dargelegt, anderes ist nicht immer sofort ersichtlich und verständlich. Deshalb tauchen in vielen Bereichen des Corona-Alltags immer wieder Fragen auf. Wir helfen Ihnen weiter: Wenn Sie eine Frage haben, dann schreiben Sie uns hier. Wir werden versuchen, so viele Fragen wie möglich zu beantworten. Alle bisherigen Fragen und und Antworten finden Sie hier.

Von Maximilian Hett