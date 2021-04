Hannover

Im vergangenen Jahr war nach wochenlangem Lockdown ab Pfingsten der Tourismus in Niedersachsen wieder möglich, die Reedereien mussten zu den Ostfriesischen Inseln zahlreiche zusätzliche Fähren einsetzen, Wanderfreunde stürmten den Harz, und die Menschen genossen die lange vermisste Freiheit.

Seit sechs Monaten keine Touristen

Und in diesem Jahr? Seit sechs Monaten ist kein Tourismus möglich. Restaurants, Ferienwohnungen und die meisten Freizeiteinrichtungen sind geschlossen, Hotels dürfen keine Touristen beherbergen. „Hier sind alle jetzt am Ende“, beschreibt der Geschäftsführer der Lüneburger Heide GmbH, Ulrich von dem Bruch, die Lage im Gastgewerbe. Auf den Inseln und an der Küste sieht es genauso dramatisch aus. „Hier ist alles vom Tourismus abhängig, wir haben nichts anderes“, sagt der Marketingleiter der Insel Juist, Thomas Vodde.

Mit Neid blicken die Tourismusexperten an Niedersachsens Küste und auf den Inseln auf die Angebote, die den Erholungssuchenden andernorts gemacht werden. Zum Beispiel Schleswig-Holstein: In den beiden Modellregionen Eckernförde und Schlei dürfen seit ein paar Tagen wieder Touristen kommen. Hotels, Ferienwohnungen und Gastronomie haben geöffnet. Ein negativer Corona-Test ist dort die Eintrittskarte in den Urlaub. Weitere Modellprojekte sind geplant. Nicht das einzige Beispiel. Der Ostharz lockt Tagestouristen an, dort dürfen Restaurants und Cafés ihre Gäste draußen bewirten.

Inseln haben Land Konzept vorgelegt

In Niedersachsen haben die Ostfriesischen Inseln der Landesregierung ein Konzept zur langfristigen Öffnung für Touristen vorgelegt, unter anderem mit einem verpflichtenden Test vor der Anreise und einem weiteren Test zwei Tage nach der Ankunft. „Wir haben bisher keine Rückmeldung erhalten, wie unser Konzept beim Land beurteilt wird“, sagt Göran Sell, Geschäftsführer der Ostfriesischen Inseln GmbH. „Wir mussten schon auf das Geschäft über Weihnachten und Silvester und über Ostern verzichten“, klagt er.

„Hier herrscht ein enormer Druck“, beschreibt Vodde die Stimmung auf Juist. Er verweist auf die gute Buchungslage für die Pfingstfeiertage – auch wenn derzeit die Situation noch ungeklärt ist. „Wenn geöffnet wird, wird das Ganze noch einmal in die Höhe schnellen“, betont er. Wichtig sei aber, dass eine Öffnung auch von Dauer sei. Es bringe nichts, wenn ein Hotel drei Wochen aufmachen dürfe und dann wieder dicht machen müsse, sagt Vodde. Darauf, ob es nun tatsächlich etwas mit dem Pfingsturlaub wird, will er sich nicht festlegen. „Für den Sommer bin ich hoffnungsfroh“, sagt der Marketingchef. Denn das vergangene Jahr habe gezeigt, dass sich mit zunehmenden Temperaturen auch die Infektionslage verbessere.

Branche will eine Perspektive

Beim Land will man jetzt erst einmal die Beschlussfassung des Bundesinfektionsschutzgesetzes am Donnerstag durch den Bundesrat abwarten. Allerdings ist die Hoffnung auf einen Kurzurlaub zu Pfingsten erst einmal gering. Denn touristische Übernachtungen sind dann per Bundesgesetz verboten, auch Modellprojekte wird es vorerst nicht geben. Dabei wünschen sich die Tourismusbetriebe endlich Licht am Ende des Tunnels. „Wir wollen eine Perspektive“, sagt von dem Bruch. Aber die sei derzeit vom Land nicht zu bekommen.

Von Mathias Klein