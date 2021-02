Hannover

Es wird erst mal nichts mit weiteren Schul- und Kitaöffnungen in Niedersachsen ab Anfang März. Erst auf Nachfragen von Journalisten hat die Regierungssprecherin am Dienstag erklärt, dass, anders als Anfang Februar geplant, in der kommenden Woche keine weiteren Jahrgänge zurück zum Unterricht in die Schule dürfen. Vor dem Treffen der Ministerpräsidenten mit Bundeskanzlerin Angela Merkel am 3. März passiert nichts. Kitas bleiben im Notbetreuungsmodus, und Wechselunterricht haben nur die Grundschüler und die Abschlussjahrgänge. Alle anderen lernen weiter zu Hause.

Eine Frage der seelischen Gesundheit

Angesichts der diffusen Lage mit stagnierenden Infektionszahlen mag das verständlich sein. Es erklärt aber nicht, warum sich die Landesregierung – wieder einmal – mit einer klaren Ansage so lange Zeit lässt. Während Eltern mit jedem Tag im Spagat zwischen Homeschooling und Homeoffice deutlich schneller altern, Kita-Mitarbeiter im Arbeitsalltag ohne Abstand um ihre Gesundheit bangen und Lehrkräfte teils drei Unterrichtsszenarien gleichzeitig wuppen müssen, wächst die Ungeduld. Wann kommen die Impfungen? Wann Schnelltests und kostenlose medizinische Masken für Schüler?

Endlich wieder zum Friseur gehen zu dürfen habe auch etwas mit Würde zu tun, hat Bayerns Ministerpräsident Markus Söder neulich gesagt. Wieder in die Schule und Kitas gehen zu dürfen hat etwas mit seelischer Gesundheit zu tun, nicht nur für die Kinder. Eines hat man aus den Schulschließungen 2020 immerhin gelernt: Die Jüngsten dürfen als erste zurück in die Schulen. Mit ihrer Öffnung der Grundschulen holen die anderen Länder gerade das nach, was Niedersachsen schon seit dem 18. Januar praktiziert. Es wäre Zeit für den nächsten beispielgebenden Schritt.

Von Saskia Döhner