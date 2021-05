Hannover

Forscher um die Virologin Melanie Brinkmann haben vor zu frühzeitigen Lockerungen der Corona-Restriktionen in diesen Wochen gewarnt. „Die Gefahr ist groß, dass die Geschwindigkeit, mit der derzeit geöffnet wird, höher ist als die Geschwindigkeit der Impfungen“, sagte Brinkmann am Dienstag im Rahmen einer Anhörung verschiedener Landtagsfraktionen der Grünen. Brinkmann wies auf die Lage in den Intensivstationen hin, die schlechter sei als in der Corona-Winterwelle. Die bisherigen, nicht immer konsequenten Ansätze zur Eindämmung der Virus-Infektionen mit einer „Mittel-Inzidenz-Strategie“ hätten in Deutschland zu einem „sehr frustrierenden Jo-Jo-Effekt“ geführt.

Verwirrendes Hin und Her beklagt

Die Forscherin aus dem Helmholtz-Institut in Braunschweig hat sich Anfang des Jahres mit Forschern aus anderen Disziplinen zu einer No-Covid-Initiative zusammengetan. Diese fordert schnellere, entschlossenere und bessere regional eingrenzbare Maßnahmen in der Pandemie. Dann könne man auch wieder schneller zu einem halbwegs normalen Leben kommen. „In Deutschland haben wir einen hohen Satz an Restriktionen und dennoch viele Kranke und Tote.“ Das Land sei mit seinem Hin und Her insgesamt keinen guten Weg gegangen, meinte Brinkmann. Der Physiker und Mobilitätsforscher Dirk Brockmann aus Berlin kritisierte, dass Einschränkungen oft viel zu spät beschlossen worden seien, um Wirkung zu erzielen.

Der Braunschweiger Immunologe Michael Meyer-Herrmann sagte, ein dauernder Wechsel des Modus schaffe in der Bevölkerung große Verunsicherungen – und sei auch wirtschaftlich teurer als konsequente Reaktionen auf hohe Inzidenzen. „Die Frage muss gestellt werden: Was kosten uns eigentlich die Öffnungen?“ Frühzeitige Öffnungen hätten die zweite Corona-Welle ausgelöst. Brinkmann verglich die Corona-Lage mit einem Tanz auf dem Vulkan. Die Pandemie sei erst dann vorbei, wenn weltweit die Impfungen stattgefunden hätten.

Kinder und Jugendliche möglichst bald impfen

Alle Forscher und auch Vertreter der Grünen forderten, dass möglichst bald auch Jugendliche und Kinder geimpft werden müssten, weil auch sie Opfer der Viruskrankheit werden könnten. Die Politologin Elvira Rosert befürchtet, dass wirtschaftlich Benachteiligte nicht nur jetzt die großen Opfer der Corona-Krise seien, sondern auch nach deren Bewältigung, weil dann noch mehr gespart werden müsste. Initiiert hatte die Anhörung der Fraktionen die Hannoveranerin Julia Willie Hamburg.

Von Michael B. Berger