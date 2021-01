Hannover

Niedersachsens Sozialministerin Carola Reimann sieht bislang keine Wirkung des Corona-Lockdowns. Auf die Infektionszahlen wirke sich der Lockdown bisher nicht aus, sagte die SPD-Politikerin nach einem Bericht des Politikjournals „Rundblick“ vom Freitag im Sozialausschuss des Landtags. „Das Auftreten von Mutationen des Virus, die noch ansteckender sind, könnte die Lage erheblich verschärfen.“ Die Erwartungen an eine rasche Impfung seien zudem überhöht, es werde bis zum Herbst dauern, bis alle Menschen in Niedersachsen, die geimpft werden wollten, auch eine Impfung bekommen könnten.

Reimann sagte dem Bericht zufolge angesichts der winterlichen Witterung „noch einige sehr schwere Wochen“ in der Pandemie voraus. Sie rief Unternehmen und Behörden dazu auf, in allen möglichen Fällen die Arbeit im Homeoffice anzubieten und so die Kontakte der Menschen zu unterbinden.

Weil : Nicht über Lockdown bis Ostern reden

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil hat unterdessen davon abgeraten, schon jetzt über einen Corona-Lockdown bis Ostern zu reden. „So weit möchte ich nicht gehen. Gelingt es uns, schnell und nachhaltig unter den Inzidenzwert von 50 Infektionen pro 100.000 Einwohner und Woche zu kommen, müssen wir nicht den Frühlingsanfang abwarten, um darüber zu reden, wie wir wieder mehr Normalität schaffen“, sagte der SPD-Politiker im Interview mit dieser Zeitung. „Aber jetzt schon zu sagen, wir sehen uns Ostern wieder, das hielte ich für übertrieben.“ Er wolle nicht „der Resignation zu viel Raum geben“.

Entscheidend sei nicht das Datum, sondern die Inzidenzwerte, sagte Weil – also die Zahl der Neuinfektionen je 100.000 Einwohner binnen einer Woche. „Dass wir in der kalten Jahreszeit ein höheres Risiko haben, ist unumstritten“, meinte er. Er glaube aber nicht, dass bei der nächsten Ministerpräsidentenkonferenz mit Kanzlerin Angela Merkel ( CDU) Lockerungen besprochen werden.

Von RND/lni