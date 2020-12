Hannover

Das Weihnachtsgeschäft für den Einzelhandel dürfte wegen der Corona-Pandemie spürbar verkürzt werden. Er habe Zweifel, ob die Geschäfte bis zum Heiligabend offen bleiben könnten, sagte Niedersachsens Wirtschaftsminister Bernd Althusmann ( CDU) am Freitag der HAZ. Zuvor hatte er die Lage mit Vertretern der niedersächsischen Handelsverbände erörtert. „Ich glaube, wir werden möglicherweise ein paar Tage früher den Einzelhandel schließen müssen“, sagte Althusmann. „Wir müssen allerdings auch Panikkäufe vermeiden.“ Der stellvertretende Ministerpräsident forderte ein „einheitliches und zügiges“ Vorgehen der Länder.

Das Robert-Koch-Institut ( RKI) hatte am Freitagmorgen fast 30.000 Neuinfektionen und fast 600 Tote innerhalb eines Tages für ganz Deutschland gemeldet – so viele wie noch nie während der Pandemie. Angesichts dieser dramatischen Zahlen werden die Rufe nach einem bundesweiten Lockdown immer lauter. Bereits vor dem Gespräch der Ministerpräsidenten mit Kanzlerin Angela Merkel ( CDU) an diesem Wochenende haben mehrere Bundesländer weitere Beschränkungen für die Bürger angekündigt. Außer strengeren Kontaktbeschränkungen und Schulschließungen droht eine Schließung fast aller Geschäft noch vor Weihnachten. „Die Lage ist bitterernst“, sagte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier.

Anzeige

Einzelhändler fordern Finanzhilfen

Mehrere Bundesländer forderten am Freitag bundesweit einheitliche Regelung – vor allem auch für den Einzelhandel. Als mögliches Datum für die Schließungen der Geschäfte wird der 20. Dezember genannt. Der Lockdown soll demnach mindestens bis zum 10. Januar gelten.

Auch der Handel stellte sich nach dem Treffen mit Althusmann auf frühere Schließungen ein. „Ich gehe davon aus, dass es zu einem harten Lockdown noch vor dem 24. Dezember kommt“, sagte Martin Prenzler, Geschäftsführer der City Gemeinschaft Hannover, der HAZ. „Wichtig für uns Händler ist, dass das Geld aus den Überbrückungshilfen schnell fließt. Die Politik muss uns zeigen, wie wir nach dem Lockdown zurück zur Normalität gelangen.“

„Die Politik muss uns zeigen, wie wir nach dem Lockdown zurück zur Normalität gelangen“: Martin Prenzler. Quelle: Michael Wallmüller (Archiv)

Ein harter Winter-Lockdown träfe den Einzelhandel in seiner umsatzstärksten Phase im Jahr noch viel empfindlicher als die Schließungen im Frühjahr, sagte die Hauptgeschäftsführerin der IHK Hannover, Maike Bielfeldt. „Für viele Geschäfte wird dieser Winter endgültig zu einer Existenzfrage.“ Der Verband der Mittel- und Großbetriebe des Einzelhandels Nord appellierte an die Politik, den Einzelhandel offen zu halten. Bei einem Umsatzschaden von bis zu einer Milliarde Euro pro Tag im deutschen Einzelhandel würden „astronomische Entschädigungszahlungen“ notwendig, sagte Verbandschef Chef Volker Tschirch.

Fast 30.000 Neuinfektionen

Bundesweit hatte das Robert Koch-Institut am Freitag einen Höchststand an Corona-Neuinfektionen gemeldet. Die Gesundheitsämter übermittelten binnen 24 Stunden 29 875 neue Ansteckungen (1563 davon in Niedersachsen) – mehr als 6000 mehr als am Vortag. Auch bei den Todesfällen wurde mit 598 ein neuer Höchstwert verzeichnet. In Niedersachsen stieg die Zahl der gemeldeten Todesfälle um 29 auf 1386.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion.

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier ( CDU) warnt vor einem Kontrollverlust in der Corona-Pandemie. „Wir sind wieder in einer Phase exponentiellen Wachstums und sehen, dass die ersten Intensivstationen an ihre Kapazitätsgrenzen gelangen“, sagte er unserem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

„Zeit der Appelle ist vorbei“

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder ( CSU) sprach sich eindringlich für einen bundesweiten Lockdown noch vor Weihnachten aus: „Wir müssen handeln und zwar so schnell wie möglich.“ Auch Schleswig-Holstein kündigte einen zügigen Lockdown an. „Die Zeit der Appelle ist jetzt vorbei“, sagte Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer ( CDU). Es brauche jetzt „klare, autoritäre Maßnahmen des Staates“.

Lesen Sie auch

Von Marco Seng und Andreas Schinkel