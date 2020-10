Hannover

Bund und Länder haben sich bei ihrem Corona-Krisengespräch auf vorübergehende massive Beschränkungen des öffentlichen Lebens ähnlich wie im Frühjahr verständigt. Die Maßnahmen sollen ab kommenden Montag bis Ende November gelten. Restaurants und Kneipen sollen wieder schließen, genauso wie Kosmetikstudios, Massagepraxen, Tattoo- und Fitnessstudios oder Kinos.

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil ( SPD) will am Mittwochabend die Beschlüsse erläutern. Er hat eine Pressekonferenz angekündigt, die im Internet übertragen wird.

er soll um 19.30 Uhr beginnen.

Auch am Mittwoch waren die Infektionszahlen in Niedersachsen wieder angestiegen. Bundeskanzlerin Angela Merkel ( CDU) sprach am Mittwoch von einer „akuten nationalen Gesundheitsnotlage“. „Wir müssen handeln, und zwar jetzt“, sagte die Kanzlerin am Mittwoch nach Beratungen mit den Ministerpräsidenten der Länder. „Die Kurve muss wieder abflachen.“ Man brauche jetzt im November eine befristete „nationale Kraftanstrengung“, sagte Merkel und sprach von harten und belastenden Maßnahmen.

