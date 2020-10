Hannover

Niedersachsens Gesundheitsministerin Carola Reimann ( SPD) hat die Beschäftigten angesichts steigender Corona-Infektionszahlen aufgerufen, wieder verstärkt im Homeoffice zu arbeiten. „Die Zahlen der Neuinfektionen der letzten Tage sprechen eine klare Sprache“, sagte Reimann. „Die Pandemie ist noch nicht bezwungen.“ Es sei jetzt wichtig, die Zahl der Kontakte so weit wie möglich zu begrenzen, damit das Infektionsgeschehen unter Kontrolle bleibe.

Wieder mehr Pendler

Reimann mahnte, dass die Zahl der Pendler genauso wie die der Beschäftigten, die wieder täglich in den Unternehmen seien, stetig zunehme. „Deswegen rufe ich alle Unternehmen auf, die guten Erfahrungen der letzten Monate mit der mobilen Arbeit weiter zu nutzen!“ Am Mittwoch treffen sich die Ministerpräsidenten der Länder mit Bundeskanzlerin Angela Merkel ( CDU) im Bundeskanzleramt im Berlin, um über die aktuelle Lage und das weitere Vorgehen in der Corona-Krise zu beraten.

Neue Höchststand in der Region seit Mai

In Niedersachsen und auch in der Region Hannover sind die Infektionszahlen am Dienstag weiter gestiegen. Das Gesundheitsamt der Region Hannover hat 40 Neuansteckungen innerhalb der vergangenen 24 Stunden registriert. Insgesamt sind demnach 558 Menschen infiziert – das ist der höchste Wert seit dem 8. Mai, als das Gesundheitsamt die statistische Zählweise geändert hat. Den höchsten Stand hatte die Region im April mit 876 Infizierten gemeldet, danach war die Zahl der Corona-Fälle bis auf 13 (Stand 21. Juli) gesunken. Die Lage in den Krankenhäusern ist derzeit entspannt: Nun Patienten werden in der Region intensiv behandelt, fünf von ihnen werden beatmet.

Landesweit meldete das Gesundheitsministerium am Dienstag 263 neue Infektionen innerhalb von 24 Stunden, so viele wie tags zuvor. Sechs Regionen in Niedersachsen liegen derzeit über dem kritischen Grenzwert von 50 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner binnen einer Woche (Sieben-Tage-Inzidenz): die Kreise Vechta (52,5), Emsland (57,5), Wesermarsch (64,3), Grafschaft Bentheim (66,3), und Cloppenburg (112,5) sowie die kreisfreie Stadt Delmenhorst (112,2). Knapp unter diesem Wert liegt der Kreis Osnabrück (45,8). Der Inzidenzwert der Region Hannover liegt laut Gesundheitsamt aktuell bei 29,3.

Von Marco Seng