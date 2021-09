Hannover

Die Impfkampagne gegen das Coronavirus in Niedersachsen verläuft seit Wochen nur noch schleppend, und die Zahlen könnten noch weiter sinken. Denn die als Ersatz für die jetzt schließenden Impfzentren vorgesehenen mobilen Teams sind längst noch nicht allen Landkreisen und großen Städten am 1. Oktober einsatzbereit. Ein Teil wird voraussichtlich sogar erst Mitte oder Ende Oktober mit den aufsuchenden Impfungen starten können.

Das Gesundheitsministerium erklärte die Verzögerungen mit bürokratischen Hürden. „Der Vorlauf von zwei Wochen ab dem 1. Oktober ergibt sich aus der Tatsache, dass die Impfstoffbestellungen bei den Apotheken aufgrund der Vorgaben des Bundes erst ab dem 1. Oktober möglich sein werden und dann eine Lieferfrist von mindestens 13 Tagen besteht“, sagte Ministeriumssprecher Oliver Grimm.

Ein Team pro 70.000 Einwohner

Das Land hat mit den Kommunen den Aufbau von 135 mobilen Impfteams in Niedersachsen vereinbart, jeweils eins für bis zu 70.000 Einwohner. Die Teams sollen aus acht bis zwölf Personen bestehen und vor allem in Alten- und Pflegeheimen, Schulen sowie in sozialen Brennpunkten impfen. „Inwieweit das Personal eines mobilen Teams zeitgleich an mehreren Einsatzorte impfen kann, ist von der konkreten Besetzung der Teams mit Ärztinnen und Ärzten abhängig“, erklärte Grimm.

„Wir sollten zusehen, dass wir diese Impfquote bis Ende Herbst erreicht haben“: Claudia Schröder, die stellvertretende Leiterin des Corona Krisenstabs in Niedersachsen. Bei 80 Prozent Impfquote gilt die Herdenimmunität als erreicht. Quelle: Julian Stratenschulte/dpa

Laut Grimm haben bis Dienstag 39 von 45 Kreisen und kreisfreien Städte angekündigt, bis zum 15. Oktober mit aufsuchenden Impfungen zu beginnen und bis dahin zumindest ein Team an den Start zu bringen. Die stellvertretende Leiterin des Corona-Krisenstabs, Claudia Schröder, hatte am Dienstag zunächst davon gesprochen, dass nur ein Drittel der Kreise und Städte bis zum 15. Oktober mit den mobilen Impfungen beginnen werde. Grimm korrigierte diese Angaben später.

Ab 1. Oktober sollen nach dem Willen des Bundes vor allem die niedergelassenen Ärzte die Impfkampagne vorantreiben. Sie nehmen laut Ministerium zurzeit etwas die Hälfte der täglichen Impfungen in Niedersachsen vor. Mit diesem Datum enden auch die Impfstofflieferungen des Bundes an die Länder, die dann bei der Verteilung keine Rolle mehr spielen. Zuständig für die mobilen Impfteams sind künftig die Gesundheitsämter, die sich über das Apothekensystem mit Impfstoff versorgen können.

Herdenimmunität Ende Herbst?

Die Impfquote liegt in Niedersachsen derzeit bei 70,5 Prozent (Erstimpfungen) beziehungsweise 66,4 Prozent (Zweitimpfungen). Für eine Herdenimmunität müssen laut Schröder mehr als 80 Prozent der Niedersachsen vollständig geimpft sein. „Wir sollten zusehen, dass wir diese Impfquote bis Ende Herbst erreicht haben“, sagte Schröder.

Von Marco Seng