Was die weiterführenden Schulen betrifft, gelten in Niedersachsen bisher strengere Regeln als bei der Bundes-Notbremse. In Niedersachsen müssen Schüler bereits bei einem Schwellenwert von 100 in den Distanzunterricht wechseln – mit Ausnahme von Grund- und Förderschulen sowie Abschlussklassen. Und dabei soll es zunächst auch bleiben, obwohl die Bundes-Regelung einen solchen Schritt erst bei einem Wert von 165 vorsieht. Ausnahmen für Abschlussklassen und Förderschulen sind möglich. Wenn die Corona-Testungen an den Schulen erfolgreich sind, will Niedersachsen möglicherweise Mitte Mai die Grenze auch auf 165 anheben. Diese Bremse gilt auch für Kitas, die Länder können aber Notbetreuung ermöglichen.

In Peine ist der Wert schon gerissen

Allerdings: Diesen Wert von 165 will die Landesregierung nun auch bei Grundschulen anlegen. Die sind in Niedersachsen derzeit noch im Wechselmodell. Das aber kann sich nun je nach Region ändern: Wenn der Inzidenzwert in einem Landkreis, also etwa der Region Hannover, drei Tage lang über 165 liegt, würde der Präsenzunterricht an den Grundschulen am übernächsten Tag beendet. Von diesem Szenario ist die Region Hannover nicht mehr allzu weit entfernt. Am Donnerstag lag der Inzidenzwert hier bei 157,8.

Damit liegt die Region niedersachsenweit noch nicht einmal an der Spitze. Im benachbarten Peine (192,1) lag der Wert am Donnerstag schon über der 165er-Marke, ebenso in Wolfenbüttel (342,3), Wolfsburg (213,9), Vechta (305,3) oder Delmenhorst (211,5).

