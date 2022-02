Hannover

Als Ausgleich für die Belastungen durch die Corona-Pandemie plant Niedersachsens Landesregierung auch in diesem Schuljahr Erleichterungen für die Schülerinnen und Schüler. Das hat Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) am Mittwoch in Hannover mitgeteilt. So soll die Zahl der Klassenarbeiten im zweiten Schulhalbjahr auf eine pro Fach verringert werden. Die Schüler sollen so ausreichend Zeit bekommen, um womöglich versäumten Unterrichtsstoff nachzuholen zu können. Außerdem soll der Schritt den Druck nehmen.

In Klasse 12 und 13 nur Klausuren in den Prüfungsfächern

In der Oberstufe werden Klausuren ausschließlich in den Prüfungsfächern geschrieben. In den anderen Fächern zählt nur die mündliche Beteiligung für die Leistungsbewertung. Abiturienten sollen sich so voll und ganz auf die Abiturprüfung konzentrieren können.

Wer wenig schriftliche Arbeiten schreibt, dem fehlt die Übung fürs Abitur, warnen Lehrkräfte. Quelle: Jens Kalaene/dpa

Lehrkräfte sehen die Erleichterungen kritisch. Der Verzicht auf schriftliche Arbeiten schade gerade den stilleren und ehrgeizigeren Schülerinnen und Schülern, findet Horst Audritz vom Philologenverband. „Eine Fokussierung auf mündliche Mitarbeit ist kein echter Ersatz, zumal die Bewertungsmaßstäbe oft unklar und nicht vergleichbar sind. Schriftliche Leistungen, in Zahl und Art natürlich je nach den Rahmenbedingungen und der Anlage des Unterrichts, müssen möglich sein.“ Lehrkräfte, die in der Oberstufe unterrichten, beklagen zudem, dass Zwölftklässler nur unzureichend auf die langen schriftlichen Abiturprüfungen vorbereitet würden, wenn man die Zahl der Klausuren derart begrenze.

Freiwilliges Wiederholen wieder möglich

Nicht nur bei den Klassenarbeiten plant das Land Erleichterungen, auch das freiwillige Wiederholen ohne Anrechnung auf die Verweildauer an einer Schule soll wieder möglich sein. Allerdings nur für diejenigen, die diese Möglichkeit in den vergangenen Corona-Schuljahren nicht bereits in Anspruch genommen haben. Normalerweise muss ein Schüler, der an einer Schulform zweimal hintereinander eine Klassenstufe nicht schafft, auf die nächstniedrigere Schulform wechseln, also etwa vom Gymnasium auf die Realschule. Das freiwillige Wiederholen in der Pandemiezeit zählt in diese Berechnungen nicht mit hinein.

Tonne sichert „faire und sichere Abschlussprüfungen“ zu

Auch in diesem Schuljahr sollen faire und sichere Abschlussprüfungen an den Schulen gewährleistet werden, wie Tonne sagte. Das gelte auch für die Berufsbildenden Schulen; hier könnten Klausuren gestrichten und Prüfungstermine verschoben werden, um mehr Lernzeit zu gewinnen. Zudem soll es eine größere Auswahl bei den Prüfungsaufgaben geben, die Prüfungszeit kann bis zu 30 Minuten verlängert werden.

Die Abiprüfungen sollen fair und sicher verlaufen. Quelle: Oliver Berg/dpa

Die Abschlussprüfungen für die Neunt- und Zehntklässler sollen wieder dezentral ablaufen. Die mündlichen Prüfungen sind erneut freiwillig. Schüler, die ihre Note verbessern wollen, können sich dafür melden. Schneiden sie mündlich jedoch so schlecht ab, dass sie insgesamt auf eine Note rutschen würden, die schlechter ist als 4, wird das Ergebnis der mündlichen Prüfung nicht berücksichtigt.

Wird die Maskenpflicht beim Abi gelockert?

Im Abitur ist nur der Lernstoff relevant, der auch tatsächlich behandelt worden ist. Das grundsätzliche Streichen von Lerninhalten wie im vergangenen Jahr ist laut Tone derzeit nicht vorgesehen, da es immer Präsenzunterricht gegeben habe. Prüfen will der Minister, ob bei stundenlangen Abiklausuren eventuell die Maskenpflicht gelockert werden kann.

Wie Tonne weiter ausführte, soll es auch wieder Erleichterungen bei Versetzungen und dem Wechsel von einer Schulform zu einer anderen geben. Schlechte Leistungen sollen Schüler durch freiwillige mündliche Nachprüfungen ausgleichen können.

Von Saskia Döhner