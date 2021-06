Hannover

In der Region Hannover werden die Corona-Auflagen weiter gelockert. Weil die Sieben-Tage-Inzidenz inzwischen beständig unter 35 liegt, entfallen ab diesem Freitag unter anderem die Zugangsbeschränkungen für Einzelhandel und Gastronomie. Bars, Clubs und Diskotheken dürfen wieder öffnen. Für Theater, Kinos und den Freizeitsport ist keine Testpflicht mehr vorgeschrieben. Die Landesregierung in Niedersachsen stellte am Mittwoch sogar in Aussicht, dass in wenigen Wochen alle Corona-Beschränkungen gestrichen werden könnten.

Niedersachsen: Aufhebung der Regeln könnte kommen

„Wenn die Zahlen in dem Tempo runtergehen, wie sie jetzt runtergehen, bin ich zuversichtlich, dass wir relativ schnell auch zu einer Aufhebung der jetzt noch geltenden Regeln unter 35 kommen“, sagte Regierungssprecherin Anke Pörksen in Hannover. Das könne bei der nächsten Verordnung Ende Juni sein oder auch erst in sechs bis acht Wochen. Ein bisschen müsse man noch abwarten. „Wir müssen uns immer bewusst machen, dass das Virus noch da ist“, sagte Pörksen. Die aktuelle Corona-Verordnung des Landes gilt noch bis zum 24. Juni.

In den Landkreisen Friesland (7,1), Harburg (7,5), Cuxhaven (8,1) und Uelzen (8,7) lag die Inzidenz am Mittwoch bereits unter 10. Nach dem Stufenplan des Landes sind ab dieser Marke eigentlich keine Beschränkungen mehr vorgesehen. Laut Pörksen will das Land mit einer Aufhebung aller Regeln aber bis zur einer fast landesweit stabilen Lage unter 10 warten, um sogenannte Pulleffekte – also etwa Fahrten über Kreis- oder Landesgrenzen in weniger reglementierte Regionen – zu vermeiden.

Land Niedersachsen will mehr Kontakte erlauben

Pörksen kündigte zudem an, dass das Land bald mehr Kontakte erlauben will. „Wo wir sicherlich ran müssen, sind die Kontaktbeschränkungen.“ Es gebe viele Menschen, die es als belastend empfänden, dass auch unter der Inzidenz von 35 noch eine Beschränkung auf zehn Personen aus maximal drei Haushalten gelte. Da sei Druck auf dem Kessel, sagte sie.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) warnte am Mittwoch vor zu schnellen Lockerungen. „Die Stimmung ist gerade zurecht gut, die Inzidenzen sind niedrig, die Impfzahlen sind hoch, aber wir sehen in Ländern wie dem Vereinigten Königreich: Es kann auch schnell wieder schief gehen“, sagte Spahn. Es gebe deshalb bereits Gespräch mit Experten, um eine vierte Welle im Herbst zu vermeiden.

Region erlässt neue Verfügung

Unterdessen hat die Region Hannover angekündigt, dass die Corona-Auflagen ab 4. Juni weiter gelockert werden. Zuvor hatte das Robert-Koch-Institut am fünften Werktag in Folge eine Sieben-Tage-Inzidenz unter 35 für die Region festgestellt – damit erfüllen Stadt und Umland die Voraussetzungen für die nächste Lockerungsstufe, die in der Landesverordnung vorgesehen ist. Die Regionsverwaltung hat am Mittwoch eine entsprechende Allgemeinverfügung veröffentlicht.

Erst am Montag waren die Corona-Beschränkungen in der Region zuletzt gelockert worden; unter anderem werden seither wieder alle Schüler gemeinsam in ihren Klassen unterrichtet, und die Testpflicht beim Einkaufen ist entfallen. Nun kann der nächste Schritt folgen.

Kaum noch Todesfälle

Der landesweite Inzidenzwert in Niedersachsen blieb mit 26,2 am Mittwoch auf einem vergleichsweise niedrigen Niveau, stieg aber gegenüber Dienstag leicht an. Insgesamt wurden 370 neue Infektionsfälle registriert, die Zahl der Todesfälle stieg um neun auf insgesamt 5631. Der Sprecher des Gesundheitsministeriums, Oliver Grimm, erklärte, der Anstieg sei auf Meldeverzögerungen aufgrund des Feiertags in der vergangenen Woche zurückzuführen. „Wir erwarten keine verstetigte Aufwärtstendenz.“

Von Marco Seng