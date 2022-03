Die meisten Beschränkungen in der Corona-Pandemie sind an diesem Samstag ausgelaufen. In Niedersachsen gilt für einige Maßnahmen eine Übergangsfrist bis 2. April. Was danach kommt ist unklar. Die große Koalition sieht keine Möglichkeit, ganz Niedersachsen zum Hotspot mit schärferen Beschränkungen zu erklären.