Hannover

Weihnachtsmärkte sollen in diesem Jahr in Niedersachsen wieder möglich sein. Das Land bereitet derzeit eine entsprechende Spezialregelung für die Corona-Verordnung vor, die am 6. Oktober in Kraft treten soll. Diese soll auch für Herbstmärkte gelten. Die Landesregierung will mit der frühen Festlegung Kommunen und Schaustellern Planungssicherheit geben.

Die Stadt Hannover will die neuen Regelungen jetzt prüfen. Grundsätzlich hatte die Verwaltung bereits vor Wochen signalisiert, dass ein Weihnachtsmarkt stattfinden solle – unter Berücksichtigung des aktuellen Infektionsgeschehens. 120 Standbetreiber haben bereits eine Genehmigung bekommen.

„Die Schaustellerbranche hat während der gesamten Pandemie stark gelitten. Sie braucht daher schon jetzt für die wichtige, umsatzstarke Zeit der Weihnachtsmärkte eine Perspektive“, sagte Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) am Freitag. „Wir haben im vergangenen Jahr bereits gesehen, dass die finanziellen Verluste, die durch die Absage von Weihnachtsmärkten entstehen, von der Branche nicht durch andere Veranstaltungen im Januar, Februar oder März kompensiert werden können.“

Ein Alkoholverbot sieht der Verordnungsentwurf nicht vor. Quelle: Philipp Von Ditfurth/dpa

Beim Schaustellerverband Niedersachsen kommt der Vorstoß grundsätzlich gut an. „Für uns ist das ein Signal, dass Weihnachtsmärkte in diesem Jahr wieder möglich sind“, sagt Fred Hanstein, Präsident des Schausteller-Landesverbands. Die Regeln müsse man sich jetzt im Detail angucken.

Einlasskontrollen und Kennzeichnung

Die Regelung für die Herbst- und Weihnachtsmärkte sieht Absperrungen und Einlasskontrollen vor. Nach dem Entwurf der neuen Corona-Verordnung, der der HAZ vorliegt, gilt für alle Veranstaltungen die 3-G-Regel. Das heißt: Zugang erhalten nur Geimpfte, Genesene oder Getestete. Die Veranstalter sind verpflichtet, die Einlassberechtigten zu kennzeichnen. „Die Kennzeichnung muss täglich wechseln“, heißt es in dem Entwurf. Wer ohne Nachweis unterwegs ist, darf nicht bewirtet werden.

Eine Maskenpflicht soll es auf den Weihnachts- und Herbstmärkten nicht geben, mit Ausnahme von komplett geschlossenen Räumen. Zwischen den Buden muss – je nach Standgröße – ein Abstand von fünf bis 15 Metern eingehalten werden. Ein Alkoholverbot sieht der Verordnungsentwurf nicht vor. Nach der aktuellen Verordnung wären Weihnachtsmärkte mit bis zu 25.000 Besuchern erlaubt.

Die Kommunen haben jetzt noch die Chance zu einer Stellungnahme, bevor die Spezialregelung voraussichtlich am kommenden Dienstag beschlossen wird. Die nächste reguläre Corona-Verordnung des Landes ist erst für den 10. November geplant.

Meinungen in der Ratspolitik geteilt

In der hannoverschen Ratspolitik sind die Meinungen geteilt. Die Grünen halten das Konzept für schwer umsetzbar. „Vor den Einlasstoren werden sich Warteschlangen bilden“, vermutet Grünen-Fraktionschefin Elisabeth Clausen-Muradian. Zudem werde es kaum möglich sein, die Altstadt zu umzäunen. „Und eine Verlegung des Weihnachtsmarktes auf den Schützenplatz wäre schade“, sagt Clausen-Muradian. Der Charme des Marktes bestehe darin, dass er vor der Altstadtkulisse stattfinde.

Letzteres sieht auch die CDU so, findet das Konzept des Landes aber sinnvoll. „Es ist klar, dass der Weihnachtsmarkt nicht wie gewohnt stattfinden kann“, sagt der künftige CDU-Fraktionschef Felix Semper. Auflagen seien leider nötig, weil die Impfquote noch immer zu niedrig sei.

Landtags-FDP kritisiert Konzept

Die FDP kritisierte die Pläne. „Das, was der Landesregierung vorschwebt, dürfte kaum praktikabel sein, ohne die Atmosphäre und den Mehrwert gerade der Weihnachtsmärkte komplett zu zerstören“, erklärte die FDP-Landtagsabgeordnete Susanne Schütz. Einlasskontrollen und Absperrungen ließen sich in den Fußgängerzonen wohl kaum umsetzen. Schütz plädiert dafür, die Weihnachtsmärkte weit in den Fußgängerzonen verteilt stattfinden zu lassen, damit Abstände eingehalten werden können.

Von Marco Seng und Andreas Schinkel