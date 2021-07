Hannover

Unmittelbar vor Beginn der Fußballsaison erlaubt Niedersachsen künftig wieder Großveranstaltungen mit mehr als 5000 Besuchern. Das gilt sowohl unter freiem Himmel als auch in geschlossenen Räumen, allerdings nur bis zu einer Inzidenz von 35 Neuinfektion pro 100.000 Einwohnern in sieben Tagen. Das kündigte Staatskanzleichef Jörg Mielke am Donnerstag im Sozialausschuss des Landtags an.

HAZ Freizeit-Newsletter Im HAZ Freizeit-Newsletter geht es alle zwei Wochen um Ausflüge in der Region Hannover und darüber hinaus – mit vielen Tipps für Ihre Freizeit vor der Haustür. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Feste Sitzplätze vorgeschrieben

Die Regelung gilt mit der neuen Corona-Verordnung des Landes, die voraussichtlich an diesem Wochenende in Kraft tritt. Jeder Zuschauer muss einen festen Sitzplatz haben, die Veranstalter müssen ein Hygienekonzept vorlegen und die Besucherströme coronagerecht lenken. Die Zuschauerzahl ist auf maximal 25.ooo begrenzt. Das Land plant insgesamt keine größeren Veränderung in der bisherigen Verordnung.

Verordnung gilt bis September

Die neue Corona-Verordung soll bis Anfang September gelten und damit deutlich länger als die bisher üblichen vier Wochen. Staatskanzleichef Mielke begründete das mit Wünschen der Kommunen in Niedersachsen, die sich mehr Planungssicherheit für die Sommerferien gewünscht hätten. Das Land plant insgesamt keine größeren Veränderung gegenüber der bisherigen Verordnung.

Von Marco Seng