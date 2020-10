Hannover

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Deutschland steigt deutlich an. Sowohl das niedersächsische Gesundheitsministerium als auch das Robert-Koch-Institut als Behörde für die bundesweite Entwicklung meldeten am Mittwoch die höchsten Anstiege seit April. Bund und Länder haben wegen der Entwicklung eine Verschärfung von Regeln bei innerdeutschen Reisen verabredet. Ob sich Niedersachsen einem Übernachtungsverbot für Gäste aus deutschen Corona-Hotspots anschließt, war am Mittwochabend allerdings noch unklar. „Das stimmen wir gerade ab“, sagte Regierungssprecherin Anke Pörksen.

Das Gesundheitsministerium in Hannover hatte am Morgen 273 neue Fälle innerhalb von 24 Stunden gemeldet. Das Gesundheitsamt der Region Hannover registrierte 42 neue Infektionen. Für ganz Deutschland zählte das Robert-Koch-Institut 2828 neue Fälle.

Niedersachsen will am Donnerstag Erklärung abgeben

In einer Telefonschaltkonferenz der Länder und des Bundeskanzleramtes erörterten die Chefs der Staatskanzleien, wie sich die Länder gegenüber Gästen verhalten sollen, die aus Städten mit hohen Infektionszahlen kommen. Dabei erklärte sich die Mehrzahl der Länder zu einer Regelung bereit, nach der Touristen ihren Urlaub nur dann antreten dürfen, wenn sie einen negativen Corona-Test vorlegen können, der nicht älter sein darf als zwei Tage.

Niedersachsen, Berlin, Bremen, Mecklenburg-Vorpommern und Thüringen wollten sich in diesem Punkt aber nicht anschließen. Wie sich die rot-schwarze Regierungskoalition in Hannover entscheidet, will sie voraussichtlich am Donnerstag mit einer Erklärung im Landtag bekannt geben, hieß es. In Niedersachsen beginnen am Montag die Herbstferien; die Küstenregion, die Inseln, Harz und Heide sind stark vom Tourismus abhängig.

Bremen überschreitet kritischen Grenzwert

Derweil macht Bayern dicht: Urlauber aus innerdeutschen Corona-Hotspots ohne negativen Test dürften von diesem Donnerstag an nicht mehr in bayerischen Hotels oder Gaststätten übernachten, sagte Ministerpräsident Markus Söder ( CSU). Das Beherbergungsverbot soll demnach für Reisende aus Gebieten mit mehr als 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern binnen sieben Tagen gelten. Die genauen Gebiete müssen noch vom bayerischen Gesundheitsministerium benannt werden.

Seit Mittwoch gehört auch Bremen zu diesen Städten: In der Hansestadt liegt der sogenannte Sieben-Tage-Inzidenzwert bei 57,6. In Bremen gelten ab sofort strengere Regeln für den Infektionsschutz; unter anderem ist für den „Freipark“, die deutlich abgespeckte Ersatzveranstaltung für das Bremer Volksfest Freimarkt, zunächst Schluss.

Von Michael B. Bergerund Marco Seng