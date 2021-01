Hannover

Da die Zahl der Corona-Infektionen nicht deutlich sinkt, müssen sich die Menschen in Niedersachsen für die kommenden Wochen auf weitere Beschränkungen einstellen. Bundeskanzlerin Angela Merkel ( CDU) und die Regierungschefs der Länder einigten sich am Dienstag auf eine Verlängerung der ursprünglich bis zum 10. Januar vereinbarten Lockdown-Regeln bis zum Monatsende sowie auf noch strengere Kontaktbeschränkungen im privaten Bereich.

Für Niedersachsen kündigte Ministerpräsident Stephan Weil am Dienstagabend an, dass weiterführende Schulen bis auf die Abschlussklassen zunächst nur digitalen Unterricht erhalten, Grundschulen sollen eine Woche später als bisher geplant starten (also am 18.1.) – und danach in den Wechselunterricht gehen. Für die Kitas sprach von einer Weil einer „sehr großen Notbetreuung von 50 Prozent“.

Strengere Regeln für private Treffen

Bei der Entscheidung zu den weiteren Schulregeln hätten auch die Belange der Menschen berücksichtigt werden müssen, die in diesem Bereich arbeiten, sagte der Ministerpräsident. „Wir müssen uns der Realität stellen“, fuhr er fort. Auch Niedersachsen sei meilenweit vom „Klassenziel Inzidenzwert 5o entfernt.“

Die aktuell in Niedersachsen gesunkenen Zahlen berücksichtigten nicht, dass während der Feiertage weniger getestet wurde, betonte Weil. „Und zu Silvester liegen uns noch gar keine Zahlen vor“, sagte er. „Wir sehen das Risiko als unübersehbar an.“ Deshalb seien nun private Zusammenkünfte nur noch im Kreis der Angehörigen des eigenen Hausstandes und mit maximal einer weiteren nicht im Haushalt lebenden Person gestattet. Die Ausnahmeregel für Kinder unter 14 Jahren entfällt. „Das ist in einigen Bereichen noch mal eine arge Einschränkung, insbesondere für Kinder“. Dennoch sei es nötig, da noch einmal eine Bremse einzuziehen. Weil appellierte an die Menschen in Niedersachsen, die neuen Regeln einzuhalten.

