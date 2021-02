Hannover

In Niedersachsen soll es künftig Corona-Schnelltests in Schulen und Kindergärten geben. Das hat Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) angekündigt. „Es ist mir ein persönliches Anliegen, dass wir zu einem Testangebot für unsere Lehrkräfte und das Kita-Personal kommen“, sagte Tonne der HAZ. Die Tests sollen unabhängig von Infektionen oder Verdachtsfällen und außerdem freiwillig sein. „Wir wollen die Sicherheitsmaßnahmen erhöhen und das individuelle Sicherheitsempfinden unterstützen. Mit Tests können wir hierzu einen wichtigen Beitrag leisten“, sagte Tonne. Sein Ministerium werde zeitnah die Details bekanntgeben.

Nach HAZ-Informationen plant das Land wöchentliche Tests. In der Regierungskoalition wird aber offenbar noch über die Finanzierung diskutiert. So wird allein die Testung der rund 73.000 Kita-Mitarbeiter mit rund 11 Millionen Euro im Monat veranschlagt. „Wir würden eine Beteiligung des Landes an den Kosten sehr begrüßen“, sagte der Hauptgeschäftsführer des Niedersächsischen Städtetages, Jan Arning.

CDU macht Druck auf Minister

Verbände und Kommunen werfen der rot-schwarzen Landesregierung seit Längerem vor, zu wenig für den Gesundheitsschutz an den Schulen und in den Kitas zu tun. Tonne hat immer wieder darauf verwiesen, dass Kinder keine Infektionstreiber seien. Im Bundesland Bremen kann sich das pädagogische Personal der Kitas seit einiger Zeit in den Testzentren untersuchen lassen. Die Kosten trägt das Land.

Der Koalitionspartner CDU sieht Tonne in der Pflicht, in den kommenden Tagen einen Plan vorzulegen. „Eine schnelle Umsetzung ist wünschenswert“, sagte die CDU-Fraktionsvize im Landtag, Mareike Wulf, der HAZ. „Die Tests können eine gewisse Sicherheit für Lehrkräfte und Kita-Personal bringen.“

FDP will Selbsttests von Schülern

Auch die Landtags-Opposition macht Druck. „Ohne zusätzlichen Schutz und Prävention sind Lockerungen auch bei sinkenden Infektionszahlen gefährlich“, sagte Grünen-Fraktionschefin Julia Willie Hamburg. „Wenn der Kultusminister ab März die Schulen wieder in den Wechselunterricht schicken will, muss er ein Konzept für mehr Vorsorge vorlegen mit mehr Schnelltests für alle, die in der Schule zusammenkommen.“ Ebenso sollten medizinische Masken vorrätig sein.

„Eine Schnellteststrategie an den Schulen ist lange überfällig“, erklärte FDP-Fraktionsvize Björn Försterling. „Wir fordern sie seit Monaten.“ Försterling sprach sich dafür aus, neben den Lehrkräften auch die Schüler regelmäßig zu testen, um die Schulen sicherer zu machen. „Es wäre wünschenswert, wenn Verfahren entwickelt würden, mit denen sich jede Schülerin und jeder Schüler vor Schulbeginn selbst testen kann.“

Auch der Verband Niedersächsischer Lehrkräfte sorgt sich um die Sicherheit in den Schulen – insbesondere mit Blick auf die sich ausbreitenden Corona-Mutationen.

Gewerkschaft: Risiken werden verharmlost

Die Bildungsgewerkschaft VBE fordert vom Land kostenlose FFP2-Masken für alle Schulbeschäftigten sowie kosten- und anlasslose Corona-Testmöglichkeiten mehrmals pro Woche. Kultusminister Tonne setze sich über Bundesvorgaben für Arbeitsräume in der Pandemie hinweg, kritisierte VBE-Landeschef Franz-Josef Meyer. So stünden statt der für Büros vorgeschriebenen zehn Quadratmeter pro Person in Schulklassen im Wechselunterricht nur 3,5 Quadratmeter pro Person bereit. „Die Risiken von Ansteckung werden verharmlost. In der Landwirtschaft nennt man das Käfighaltung mit Tierwohlgefährdung“, sagte Meyer.

Von Marco Seng