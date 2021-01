Hannover

Niedersachsens Kultusminister Grant Hendrik Tonne ( SPD) hat zum Neustart der Schulen nach den Weihnachtsferien weitere Einschränkungen angekündigt. Danach soll in Niedersachsen wegen der anhaltend hohen Corona-Infektionszahlen – entgegen den bisherigen Planungen – auch für Grundschüler ab dem 11. Januar das Wechselmodell gelten. Das heißt, die Hälfte der Schüler wird in den Klassenräumen unterrichtet, die andere Hälfte zu Hause. In den Kindertagesstätten sollen die Gruppen wieder strenger getrennt werden.

Bis Februar keine vollen Klassen

Nach den Beratungen der Kultusminister der Bundesländer über das weitere Vorgehen in der Corona-Krise am Montag zeichnet sich zudem ab, dass es in allen Schulformen mindestens bis zum Februar keinen Unterricht in voller Klassenstärke geben soll. Klar sei schon jetzt, „dass es bei einem Fortsetzen des Lockdowns nicht bei den Schritten bleiben kann, die wir vor der Weihnachtspause für den 11. Januar 2020 vorgesehen hatten“, sagte Tonne am Montag. Grundlage für die bisherigen Planungen sei ein Ende des Lockdowns gewesen, nun sehe es aber nach einer Verlängerung bis Ende Januar aus.

Er könne sich nicht vorstellen, dass Grundschüler in voller Klassenstärke in den Präsenzunterricht zurückkehren, sagte Tonne. Auch in den Kindertagesstätten seien Einschränkungen zur Kontaktreduzierung nötig. Zu einer möglichen Verlängerung der Weihnachtsferien, die ebenfalls diskutiert wird, äußerte sich der SPD-Politiker nicht. Tonne betonte, dass die Kultusministerkonferenz keine einheitliche Empfehlung abgegeben, sondern zur Vorbereitung der Beratungen von Bund und Ländern an diesem Dienstag mehrere Modelle genannt habe. „Je nach Infektionslage und aktueller Inzidenz sind unterschiedliche Varianten denkbar.“

Althusmann will längere Ferien

Vor den Weihnachtsferien hatte Tonne zunächst angekündigt, dass Grundschüler bis Halbjahresende weiterhin alle zusammen unterrichtet werden sollen, allerdings mit Maskenpflicht. Präsenzunterricht sollte es auch für angehende Abiturienten geben, die übrigen Klassen sollten im Wechselunterricht in geteilten Klassen nach dem sogenannten Szenario B unterrichtet werden.

Vize-Ministerpräsident Bernd Althusmann hatte zuvor einen späteren Schulstart vorgeschlagen. „Am sichersten wäre womöglich ein verzögerter Gesamtbeginn um mindestens 14 Tage. Erst dann können wir die tatsächliche Infektionslage seriös einschätzen“, sagte der CDU-Politiker und Wirtschaftsminister der HAZ.

FDP für Wechselmodell

Der FDP-Landtagsabgeordnete Björn Försterling plädierte angesichts der aktuellen Infektionszahlen für einen Schulstart im Wechselmodell. Eine Verlängerung der Ferien oder weitere Schulschließungen wären fatal für die Schüler, sagte Försterling der HAZ. Sie seien bereits in den letzten Monaten durch die Pandemie von harten Einschnitten betroffen gewesen. „Zudem ist Niedersachsen nach wie vor nicht vorbereitet auf einen flächendeckenden digitalen Unterricht.“

Die Grünen kritisierten eine mögliche Verlängerung der Weihnachtsferien und forderten ein Corona-Elterngeld für Eltern, die ihre Kinder wegen der Schließungen zu Haus betreuen müssen. Der Landesschülerrat rief das Kultusministerium dazu auf, am geplanten Unterrichtsstart nach den Weihnachtsferien festzuhalten. Der Verband Niedersächsischer Lehrkräfte sprach sich für langfristige, klare und praktikable Vorgaben für den Schulbetrieb nach den Weihnachtsferien aus.

