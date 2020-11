Gefährliches Gedränge in Schulbussen: Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) hat angekündigt, dass er den Kommunen für die Schülerbeförderung 30 Millionen Euro für den Einsatz zusätzlicher Wagen zur Verfügung stellen will. Mit Spannung wird erwartet, was Üstra- und Regiobus nun ändern.