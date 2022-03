Hannover

Die Corona-Zahlen in Deutschland und Niedersachsen erreichen fast täglich neue Rekordwerte. Trotzdem laufen die meisten Beschränkungen in der Pandemie an diesem Sonnabend aus. Die Bundesländer haben das neue Infektionsschutzgesetz der Bundesregierung am Freitag in einer Sondersitzung des Bundesrats passieren lassen. In der niedersächsischen Landespolitik sorgt das für Unmut, aber auch für Ratlosigkeit.

In Niedersachsen gibt es für einige Maßnahmen noch eine Übergangsfrist bis zum 2. April. Welche Corona-Regeln danach gelten werden, bleibt unklar. „Ich kann es noch nicht sagen“, sagte Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) am Freitag. Die unter anderem von Teilen der Ärzteschaft geforderte Hotspot-Regel mit schärferen Beschränkungen für ganz Niedersachsen wird es nicht sein. Dafür seien die Voraussetzungen des geänderten Bundesgesetzes nicht gegeben, sagte Weil.

Niedersachsen wird kein Hotspot

Grundsätzlich können die Landtage künftig auch ganze Bundesländer zum Hotspot erklären. Allerdings ist das an hohe Hürden geknüpft – eine konkrete Gefahr etwa durch das Auftreten einer gefährlicheren Virusvariante oder eine drohende Überlastung der Krankenhäuser. CDU-Fraktionschef Dirk Toepffer hält das für undenkbar. „Wie wollen Sie das ganze Land zum Hotspot erklären, wenn nicht das ganze Land ein Hotspot ist?“, fragte Toepffer. Die Inzidenzen in den Landkreisen in Niedersachsen seien sehr unterschiedlich.

Das Infektionsgeschehen hat sich in Niedersachsen noch einmal stark verschärft. Insgesamt wurden landesweit 36.254 Neuinfektionen registriert. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag am Freitag nach Zahlen des Robert-Koch-Instituts (RKI) bei 1683,2. So viele Menschen pro 100.000 Einwohner steckten sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus an. Am Donnerstag lag der Wert noch bei 1540,4. „Das hatten wir noch nie“, sagte Weil. „Die Pandemie ist noch längst nicht zu Ende.“

Grünen kritisieren FDP-Blockade

Die Grünen im Landtag sehen die Beschlüsse in Berlin kritisch. „Corona breitet sich so stark aus wie noch nie. In dieser Lage wäre es nötig, dass die FDP in der Ampelkoalition sinnvolle und notwendige Schutzmaßnahmen nicht blockieren würde“, sagte Grünen-Fraktionschefin Julia Willie Hamburg. Zu geringe Schutzmaßnahmen würden zur Gefahr für viele, vor allem Kinder, ältere Menschen und das Personal in den Kliniken. „Wir müssen alle Möglichkeiten nutzen, ausreichenden Corona-Schutz auch nach dem 2. April schnell zu gewährleisten“, forderte Hamburg.

Die FDP äußerte sich dagegen zufrieden mit dem neuen Infektionsschutzgesetz. „Corona wird nicht ganz verschwinden, der politische Ausnahmezustand muss es aber“, sagte FDP-Fraktionschef Stefan Birkner. Es drohe aktuell keine Krankenhausüberlastung, das zeige insbesondere die deutlich niedrigere Anzahl der Patienten auf den Intensivstationen im Vergleich zum Vorjahr. Man müsse jetzt mehr auf Eigenverantwortung statt auf „staatliche Freiheitseingriffe“ setzen.

Landtag entscheidet über Schutzmaßnahmen

Künftig können die Bundesländer als Basisschutzmaßnahmen nur noch begrenzte Maskenpflichten zum Schutz besonders gefährdeter Menschen in Einrichtungen sowie im öffentlichen Nahverkehr beschließen sowie Testpflichten für Heime, Schulen, Kindertagesstätten oder Kliniken. In Hotspots, also Regionen mit hohen Infektionszahlen, in denen eine Überlastung des Gesundheitswesens droht, können die Regeln verschärft werden. Dies muss von Fall zu Fall der Landtag entscheiden.

Die Länder riefen den Vermittlungsausschuss von Bundestag und Bundesrat nicht an, obwohl sie die Novelle des Infektionsschutzgesetzes parteiübergreifend heftig kritisiert hatten. Weil wies darauf hin, dass bei einem Einspruch alle gesetzlichen Regelungen am Sonnabend ausgelaufen wären. Er appellierte an den Bund, den Ländern mit Blick auf den Herbst rechtzeitig wieder mehr Möglichkeiten für weiterreichende Beschränkungen zu geben.

Von Marco Seng