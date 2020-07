Hannover

Kitas und Schulen in Niedersachsen sollen zum 1. August wieder in den Normalbetrieb zurückkehren. Die Landesregierung hält das Corona-Risiko wegen des geringen Infektionsgeschehens in Niedersachsen für überschaubar. In den Kindergärten will das Kultusministerium etwa die bislang strikte Trennung der Gruppen ab August wieder abschaffen. In den Schulen sollen Ganztagsunterricht und Arbeitsgemeinschaften wieder möglich sein. Die Corona-Verordnung des Landes soll vor dem 1. August entsprechend geändert werden.

„Wir richten alle Pläne darauf aus, nach der Sommerpause ein Maximum an Bildung und Betreuung anzubieten“, sagte Kultusminister Grant Hendrik Tonne ( SPD) der HAZ. „Alle Kinder und Jugendlichen sollen wieder Kita und Schule besuchen können.“ Das sei notwendig für die Eltern und gut für die Entwicklung der Kinder. „Die Infektionslage ist positiv, daher ist es möglich, auf Kita und Schule im neuen Normalmodus zuzusteuern“, sagte Tonne.

Gemischte Gruppen in den Kindertagesstätten

So plant das Kultusministerium im Kita-Bereich, wieder gemischte Gruppen zuzulassen. Damit könnten die für die Eltern so wichtigen Randstunden am Morgen und am späteren Nachmittag in der Regel wieder abgedeckt werden, hieß es. Zudem werde man in einer Überarbeitung des Rahmenhygieneplans klarstellen, dass ein banaler Husten oder Schnupfen nicht zum Ausschluss von Kindern aus der Betreuung führen dürfe. Dieser Punkt werde jetzt sehr schnell den Trägern der Kitas mitgeteilt.

In Hannover hatten sich das Gesundheitsamt der Region und die Stadt Hannover zusammen mit dem Gesundheitsamt des Landkreises Hildesheim sowie der Ärzteschaft bereits in der vergangenen Woche auf eine Regelung geeinigt. Demnach ist unter anderem der von manchen Kitas bei Erkältungen verlangte Corona-Test nicht erforderlich.

Arbeitsgemeinschaften wieder möglich

In den Schulen – der Unterricht nach den Sommerferien beginnt am 27. August – soll der Fokus laut Kultusministerium auf dem Pflichtunterricht liegen. Aber auch Ganztagsunterricht und Arbeitsgemeinschaften sollen wieder möglich sein. Tonne hatte bereits zuvor eine Rückkehr zum Präsenzunterricht mit ganzen Klassen im neuen Schuljahr angekündigt. Bei Engpässen wegen Corona könne für Schüler ab Klasse 7 ein Tag „Distanzlernen“ erfolgen, erklärte das Ministerium.

Zudem lässt der Kultusminister ein Konzept entwickeln, wie „coronabedingte Defizite“ im neuen Schuljahr kompensiert werden können. Kein Schüler werde aufgegeben. Das Thema werde Priorität Nummer eins, hieß es.

Tonne warnt vor „Ballermann-Exzessen“

„Gleichwohl kann es vor Ort zu Einschränkung im Angebot kommen, weil Risikogruppen weiter zu schützen sind“, betonte Tonne. Das gelte für Lehrer und für Erzieherinnen gleichermaßen. „Das Virus ist ja nicht verschwunden. Daher müssen wir wachsam bleiben und uns weiterhin an die Regeln halten.“ Tonne forderte die Niedersachsen auch im Urlaub zu Zurückhaltung und Disziplin auf. Weitere „Ballermann-Exzesse“ dürfe es nicht geben. „Sonst gefährden wir unsere Errungenschaften bei der Eindämmung des Coronavirus und letztendlich auch die Planungen für Bildung und Betreuung.“

Details des Regelbetriebes unter Corona-Bedingungen werden laut Ministerium derzeit noch mit den Kommunalen Spitzenverbänden und den Trägerverbänden abgestimmt. Die Rückkehr zum Regelbetrieb sei aber jetzt die Basis, auf der Träger, Einrichtungen und Eltern planen könnten.

Von Marco Seng