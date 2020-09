Hannover

Wegen Corona-Fällen gibt es derzeit an 100 der 2775 öffentlichen Schulen in Niedersachsen Teilschließungen, 20 von ihnen werden in der kommenden Woche aber wieder ganz geöffnet werden. Die Zahlen hat Niedersachsens Kultusminister Grant Hendrik Tonne am Freitag in der Sitzung des Kultusausschusses mitgeteilt. Ferner gebe es in 16 Kindertagesstätten Teilschließungen, drei Kitas seien komplett geschlossen. „Auf dieser Basis ist kein Wechsel der Strategie angesagt“, meinte Tonne. Auch angesichts einer möglicherweise drohenden zweiten Welle der Corona-Ausbreitung müsse die Schließung von Schulen und Kindertagesstätten unbedingt vermieden werden.

Nur wenige Lehrer bleiben zu Hause

Tonne hob lobend hervor, dass sich nur 2,7 Prozent der Lehrerinnen und Lehrer im Homeoffice befänden. Rechne man Schwangere und Schwerbehinderte noch hinzu, liege der Wert bei 4,2 Prozent. Das seien sehr niedrige Zahlen, betonte er.

Der Einstieg in den Schulbetrieb sei geglückt, folgerte der Minister, allerdings müssten sich auch alle an die Hygiene- und Abstandsregeln halten. „Die Disziplin, die im Schulbetrieb herrscht, wünschte ich mir für die Gesamtgesellschaft“, sagte der SPD-Politiker. Die Einträge des Virus in den Schulen kämen in der Regel „von außen“ –und zwar durch Freizeit- oder Sportaktivitäten.

Lüften bringt auch Risiken

Der Minister berichtete, dass im Haushalt 14,4 Millionen Euro für die Erstattung von ausgefallenen Klassenfahrten vorgesehen sein. Mit dem Geld können die Schulen die Stornogebühren übernehmen. Etwa die Hälfte der Summe sei bereits abgerufen worden.

Tonne sagte, das Konzept der regelmäßigen fünfminütigen Durchlüftung der Schulräume nach 20 Unterrichtsminuten sei gut. Dies wurde allerdings im Kultusausschuss bezweifelt, der den kleinen Landtagsraum nach 20 Minuten auch auslüften ließ – was eine Abgeordnete wegen des kräftigen Zuges bewog, auf einen anderen Platz zu flüchten. „Ich stelle mir das im strengen Winter vor“, meinte der Grünen-Abgeordnete Volker Bajus.

Von Michael B. Berger