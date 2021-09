Hannover

Trotz vergleichsweise niedriger Corona-Inzidenzen ächzen Niedersachsens Landkreise unter der Pflicht, Infektionen flächendeckend nachzuverfolgen. „Unsere Landkreise kriegen das einfach nicht mehr hin“, sagt Hubert Meyer, Hauptgeschäftsführer des Niedersächsischen Landkreistages, im Gespräch mit der HAZ. „Früher war das der Königsweg der Corona-Bekämpfung. Jetzt haben wir das Gefühl, das führt uns in die Sackgasse“, sagt Meyer. Eine Umfrage unter den Landkreisen habe gezeigt, dass die Gesundheitsämter mit der flächendeckenden Nachverfolgung am Limit seien. Deshalb brauche man entweder mehr Personal oder eine Konzentration der Nachverfolgungen auf Hotspots und konkrete Ausbruchsgeschehen.

Nach Meyers Angaben hat die Umfrage ergeben, dass in den Landkreisen 5137 Menschen eingesetzt worden sind, um den öffentlichen Gesundheitsdienst zu unterstützen. „Das ist ein Viertel unser Kernverwaltung.“ Die Landkreise und die Region Hannover hätten die Hauptlast der Pandemie mit eigenen Kräften getragen, 2890 externe Kräfte seien zusätzlich eingesetzt worden. Zwar sei auch anfangs die Nachverfolgung der Infektionen mühsam gewesen, doch geschah sie unter anderen Bedingungen als heute, wo viele Bürger nicht mehr mitspielen würden. „Die Bereitschaft, klare Angaben zu machen, ist erkennbar gesunken. Wir werden immer häufiger veräppelt.“

„Wahnsinnig zeitintensive Nachverfolgungen“

Die breitflächige Nachverfolgung von Corona-Infektionen ist vom Bund durch die Leitlinien des Robert-Koch-Institutes vorgeschrieben. Meyer fordert das Land auf, sich beim Bund dafür stark zu machen, hier eine Weichenstellung vorzunehmen, um die Nachverfolgung auf konkrete Verdachts- und Ausbruchsorte zu konzentrieren, etwa auf Schulen oder Fleischbetriebe.

Offene Türen findet Meyer mit seiner Idee beim Präsidenten der Region Hannover, Hauke Jagau. „Tatsächlich kommen wir mit den herkömmlichen Instrumenten wie der Luca-App in einer Großdisco nicht weiter“, sagt Jagau. Wenn sich hier nur ein oder zwei Infizierte unter 1500 Leuten befänden, die etliche Kontakte hätten, müsse man „wahnsinnig zeitintensive“ Nachverfolgungen starten, die die Verwaltung lahmlegten.

Von einer „wesentlich schwierigeren“ Arbeit der Gesundheitsämter spricht auch Stefan Wittkop vom Städtetag, der die größeren Kommunen vertritt. Auch in den größeren Städten sei das öffentliche Gesundheitswesen „absolut stark belastet“. Aber noch gehe es. Im Gegensatz zum Landkreistag wolle man die Nachverfolgung in der bisherigen Form beibehalten.

Land hält zunächst an flächendeckender Nachverfolgung fest

Das will auch Niedersachsens Sozialministerin Daniela Behrens (SPD). „Grundsätzlich hält Niedersachsen einstweilen an der flächendeckenden Kontaktnachverfolgung durch die Gesundheitsämter fest“, sagte die Ministerin der HAZ. Die Unterbrechung von Infektionsketten sei bedeutend, um die Pandemie zu beherrschen und Menschen zu schützen.

„Richtig ist aber auch, dass diese Aufgabe vor dem Hintergrund der deutlich gestiegenen Impfquote noch ein Stück mühsamer ist als noch vor einigen Monaten, weil sich eben nur noch ein kleinerer Teil der engen Kontaktpersonen von Infizierten wirklich in Quarantäne begeben muss“, räumt sie ein.

Ministerin Behrens deutet Änderungen an

Man habe mit der neuen Absonderungsverordnung „bereits einen Beitrag dazu geleistet, dass die Belastung der Gesundheitsämter geringer wird“, betont Behrens. Die Verordnung verpflichtet Personen, die ein positives Testergebnis erhalten haben, sich selbstständig beim Gesundheitsamt zu melden – und eine Liste der engen Kontakte selbst vorzulegen.

„Nichtsdestotrotz werden wir die Lage in den kommenden Wochen weiter beobachten. Gerade, wenn die Infektionszahlen in der kalten Jahreszeit deutlich steigen sollten, könnte es notwendig werden, bei der Kontaktnachverfolgung noch stärker als bisher zu priorisieren und sich insbesondere auf die besonders gefährdeten Bereiche wie beispielsweise Schulen, Kitas oder Pflegeheime zu konzentrieren“, sagt Behrens. Ein entsprechendes Konzept hätten die Gesundheitsminister beim Bund bereits in Auftrag gegeben.

Von Michael B. Berger