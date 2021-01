Hannover

Angesichts anhaltend hoher Infektionszahlen hat Niedersachsens Städtetag klare Regelungen für den Schulbesuch bis zu den Osterferien verlangt – noch vor dem Abschluss der Beratungen der Ministerpräsidenten mit der Bundeskanzlerin. So fordert der Städtetag, den sogenannten Wechselunterricht an den Schulen die kommenden drei Monate durchzuführen, wie Hauptgeschäftsführer Jan Arning am Dienstag der HAZ sagte.

„Aus Sicht des Niedersächsischen Städtetages sind Planbarkeit und Verlässlichkeit für Schüler, Eltern, Lehrer und Schulträger jetzt besonders wichtig. In den Schulen und Kindertagesstätten muss Ruhe einkehren“, sagte Arning der HAZ.

Es geht um eine verlässliche Perspektive

Der Städtetag habe schon vor Weihnachten von der Landesregierung eine klare Perspektive bis Ostern gefordert, und zwar für Schulen und Kitas, aber auch in anderen Lebensbereichen, sagte Arning. „Mit Blick auf Schule und Kita sprechen wir uns für das Szenario B bis Ostern aus.“ Dies sieht vor, dass nur die Hälfte der Schüler in den Schulen unterrichtet wird und die andere Hälfte zu Hause bleibt. Die Gruppen wechseln sich tage- oder wochenweise ab.

Die Osterferien beginnen am 30. März. Wegen der auf vier Wochen befristeten Geltungsdauer der Corona-Verordnungen müsse eine solche Regelung gegebenenfalls dreimal hintereinander angeordnet werden, sagte Arning. Wichtig sei aber, den Eltern und Schulträgern bereits jetzt eine verlässliche Perspektive zu geben, damit sie sich darauf einstellen könnten.

Das Kultusministerium in Hannover wollte sich bislang auf längerfristige Perspektiven nicht festlegen.

Von Michael B. Berger