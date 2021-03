Hannover

Die von Bund und Ländern vereinbarten Lockerungen der Corona-Regeln gelten von diesem Montag an auch in Niedersachsen, allerdings nicht für alle Kommunen. In Landkreisen und kreisfreien Städten, in denen am 8. März 2021 die 7-Tagesinzidenz mehr als 100 je 100.000 Einwohner beträgt, bleiben die bisherigen Regelungen bestehen – das ist die sogenannte Notbremse. Die betroffenen Kreise und Städte werden laut der neuen Corona-Verordnung als Hochinzidenzkommunen bezeichnet.

Weil: „Wir dürfen kein Risiko eingehen“

Lockerungen seien dort zunächst nicht möglich, erklärte die Staatskanzlei. „Wir dürfen leider in Regionen, in denen wir eine 7-Tages-Inzidenz von über 100 haben, kein Risiko eingehen“, sagte Ministerpräsident Stephan Weil (SPD). Es seien noch nicht alle älteren Menschen in Niedersachsen geimpft. Das Land reagiert mit der „Notbremse“ offenbar auch auf die scharfe Kritik der kommunalen Spitzenverbände an der unklaren Inzidenzregelung vom Freitag.

Die „Notbremse“ greift voraussichtlich auch in der Region Hannover, in der die Inzidenz am Sonntag bei 112,5 lag. Das heißt zum Beispiel für den Einzelhandel, dass Terminvergaben für einzelne Kunden nicht möglich sind. Einige Einzelhändler in Hannover haben sich in den vergangenen Tagen gleichwohl auf eine mögliche Öffnung vorbereitet.

Für die Kitas bedeutet die Regelung, dass es in der Region zunächst bei der Notbetreuung bleibt. Körpernahe Dienstleistungen wie in Kosmetikstudios, Massagepraxen oder Tattoostudios dürfen noch nicht angeboten werden. Auch Museen, Zoos und botanische Gärten bleiben geschlossen. Die Buchläden dürfen dagegen auch in der Region Hannover öffnen, weil das nach den Bund-Länder-Beschlüssen nicht von der Inzidenz abhängig gemacht wird.

Örtliche Behörden entscheiden

Die Staatskanzlei schließt nicht aus, dass weitere Kreise und Städte, die jetzt noch unter der 100-er Inzidenz-Marke liegen, zu Hochinzidenzkommunen erklärt werden müssen. Dies geschehe durch die örtlich zuständigen Behörden, wenn die 7-Tages-Inzidenz pro 100.000 an drei aufeinanderfolgenden Tagen über 100 Neuinfektionen liege. „Die Rechtsfolgen treten dann am zweiten Werktag nach dem Dreitagesabschnitt in Kraft“, heißt es.

Die Regelungen in der Verordnung sollen den zuständigen Behörden im Falle der Überschreitung der Grenze einen „Einschätzungsspielraum“ geben, ob die Überschreitung voraussichtlich von Dauer sein wird. Auf diese Weise soll demnach verhindert werden, dass die in der Kommune geltenden Regeln schnell hin und her wechseln. Etwa, wenn der Wert mit fallender Tendenz nah bei 100 liegt oder der hohe Wert auf ein „konkretes zeitlich eingegrenztes und isoliertes Infektionsgeschehen“ zurückgeht.

Allgemeinverfügung notwendig

Umgekehrt kann eine Hochinzidenzkommune wieder zu einer „normalen“ Kommune erklärt werden, wenn die Inzidenz eines Kreises oder einer Stadt sieben Tage in Folge unter 100 sinkt und diese Unterschreitung nach Einschätzung der örtlichen Behörden von Dauer ist. Die Kommunen müssen dann in einer Allgemeinverfügung erklären, ab welchem Zeitpunkt der betreffende Landkreis oder die betreffende kreisfreie Stadt nicht länger Hochinzidenzkommune ist.

Von Marco Seng