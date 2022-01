Hannover

Zwar ist das Infektionsrisiko unter den Kindern und Jugendlichen so hoch wie noch nie zuvor in der Pandemie, doch es gibt auch eine gute Nachricht: Omikron führt nur selten zu schweren Krankheitsverläufen. „Die Erkrankungsschwere liegt nach neuen Erkenntnissen […] in allen Altersgruppen deutlich unter der der Delta-Variante“, heißt es in einer Stellungnahme der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin, der Deutschen Gesellschaft Pädiatrische Infektiologie und des Berufsverbands der Kinder- und Jugendärzte von Ende Dezember vergangenen Jahres.

Mit den zunehmenden Infektionszahlen kommt es zwar verhältnismäßig häufiger vor, dass Kinder wegen Covid-19 im Krankenhaus behandelt werden müssen, aber die Zahl der Intensivfälle bleibt weiterhin gering. Nach Angaben der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin machten Null- bis 17-Jährige insgesamt weniger als zwei Prozent aller Covid-Intensivfälle aus.

Niedrige Verweildauer der hospitalisierten Kinder

Ähnlich ist die Lage beispielsweise in Großbritannien. Das britische Royal College of Paediatrics and Child Health hatte Anfang Januar mitgeteilt, „dass Kinderärzte Omikron bei Kindern und Jugendlichen im Vereinigten Königreich nicht als schwerwiegendere oder schwerere Erkrankung melden“. Auch müssten nur wenige der jungen Patientinnen und Patienten intensivmedizinisch behandelt werden.

Britische Expertinnen und Experten weisen vor allem auf die niedrige Verweildauer der hospitalisierten Kinder hin. So würden etwa Ein- bis Vierjährige durchschnittlich 1,6 Tage im Krankenhaus verbringen, bei den Fünf- bis Elfjährigen seien es zwei Tage. „Diese Verweildauer ist ungefähr halb so lang wie die durchschnittliche Verweildauer in der Zeit, in der Delta vorherrschte“, erklärte Prof. Kevin McConway, emeritierter Professor für Angewandte Statistik an der Open University, Anfang Januar dem britischen Science Media Center.

Ansteckung sollte vermieden werden

Eine Ansteckung mit dem Coronavirus sollte dennoch vermieden werden, denn sie birgt Risiken. Zum Beispiel ist noch nicht geklärt, wie groß das Risiko nach einer Omikron-Infektion ist, das Entzündungssyndrom Pims (Pediatric Inflammatory Multisystem Syndrome) zu entwickeln. Auch in Hinblick auf Spätfolgen gibt es noch Unsicherheiten. Schon bei den vorherigen Virusvarianten war die Datenlage hierzu unzureichend.

