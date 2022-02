Hannover

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) appelliert mit Blick auf den Herbst dringend an die Bundesregierung, gesetzliche Grundlagen dafür zu schaffen, dass die Länder im Falle weiterer Corona-Wellen Schutzmaßnahmen anordnen können. „Wenn nichts geschieht, sind die Länder in weniger als einem Monat komplett außerstande, auf neue Infektionswellen zu reagieren, das gilt selbst für die politisch unstrittige Maskenpflicht“, sagte Weil am Mittwoch vor dem niedersächsischen Landtag.

Am 19. März laufen die bisherigen Bund-Länder-Vereinbarungen zum Bundesinfektionsschutzgesetz aus. Weil sagte, es wäre naiv anzunehmen, damit wäre die Pandemie vorbei. Die nächste Zusammenkunft zwischen Bund und Ländern, bei der man ein neues Sicherheitsnetz besprechen könnte, sei für den 18. März geplant. „Das ist sehr sportlich“, sagte Weil sarkastisch.

Nach der Winterruhe das Frühlingserwachen

In seiner Unterrichtung vor dem Landtag lobte Weil die eigene Corona-Politik. Niedersachsen sei in diesem Winter vergleichsweise gut durch zwei Corona-Wellen gekommen. Die von ihm ausgerufene „Weihnachts- und Winterruhe“ sei richtig gewesen, weil sie eine weitere Verbreitung der hochansteckenden aber nicht ganz so gefährlichen Omikron-Variante gebremst habe. „Trotz hoher Fallzahlen war unser Gesundheitssystem nicht gefährdet.“ Doch nun werde „nach der Winterruhe ein Frühlingserwachen“ folgen, sagte der SPD-Politiker. Von Donnerstag an sollen in Niedersachsen weniger strenge Kontaktbeschränkungen für geimpfte und genesene Menschen gelten. Eine Begrenzung bei privaten Zusammenkünften ist dann nicht mehr vorgesehen.

In einem zweiten Schritt Anfang März sind weitere Lockerungen geplant – dann sollen etwa auch nicht gegen das Coronavirus geimpfte Menschen mit einem negativen Test wieder ins Restaurant gehen können.

Grüne nehmen Kultusminister ins Visier

Die Grünen-Fraktionsvorsitzende Julia Willie Hamburg begrüßte Weils Appell an Berlin. „Das Corona-Sicherheitsnetz muss erhalten bleiben.“ Gleichzeitig kritisierte sie die rot-schwarze Landesregierung zu wenig Vorbereitungen gegen eine mögliche neue Corona-Welle zu treffen, etwa in den Schulen. Wenn sich das von Grant Hendrik Tonne (SPD) geführte Kultusministerium rühme, dass 2700 Lüftungsgeräte beschafft worden seien, sei dies angesichts von 25.000 Klassenräumen in den Stufen eins bis sechs „ein Hohn“.

Die SPD-Landtagsfraktionsvorsitzende Johanne Modder reagierte auf diese Kritik mit den Worten, dass viele Kommunen das Geld, das für Lüftungsgeräte zur Verfügung stehe, gar nicht abgerufen hätten. „In vielen Schulen stehen die Geräte unbenutzt herum, weil sie laut sind und im Unterricht stören.“ Auch Modder forderte Berlin auf, mögliche weitere Corona-Schutzmaßnahmen gesetzlich zu verankern. Dies scheitere jedoch an der FDP.

Birkner: Freiheit nicht auf Vorrat entziehen

Diesen Ball griff FDP-Landtagsfraktionschef Stefan Birkner auf. Es sei richtig gewesen, ein Datum für das Ende der Corona-Schutzmaßnahmen mit dem 19. März in das Bundesgesetz zu schreiben, sagte Birkner. Denn man könne Freiheitseinschränkungen nicht auf Vorrat bunkern. Birkner erinnerte Weil an zahlreiche verordnete Einschränkungen in Niedersachsen in den letzten zweieinhalb Jahren, die das Oberverwaltungsgericht Lüneburg wieder kassiert habe. „Im Herbst wird man über de Erweiterung des gesetzlichen Instrumentenkastens reden müssen, aber in Berlin.“

Auch CDU-Landtagsfraktionschef Dirk Toepffer bezeichnete wie Weil die für den 20. März geplante Aufhebung der gesetzlichen Rahmenbestimmungen als falsch. „Die Landkreise haben dann keine Möglichkeit mehr, scharfe Maßnahmen zu ergreifen.“ Die Schuld dafür lastete er der Bundesregierung und Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) an, der schon bei der Frage der notwendigen allgemeinen Impfpflicht keine eigene Mehrheit habe. Toepffer sagte, man brauche jetzt schon einen Aktionsplan Pandemievorsorge.

Von Michael B. Berger