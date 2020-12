Hannover

Raketen und Böller gehören für viele Menschen Silvester dazu. Doch in diesem Jahr sind die Möglichkeiten für ein Feuerwerk stark begrenzt. Auch gelten weiterhin Kontaktbeschränkungen.

Mit wie vielen Menschen darf ich Silvester feiern?

Erlaubt sind maximal fünf Personen aus zwei Haushalten. Eine Ausnahme gilt für nahe Angehörige, die auch aus verschiedenen Haushalten kommen können, die Zahl von fünf Menschen darf aber auch in diesem Fall nicht überschritten werden. Kinder bis einschließlich 14 Jahre müssen nicht mitgezählt werden. Für die Silvesternacht gilt zusätzlich ein An- und Versammlungsverbot – mit mehreren Nachbarsfamilien auf der Straße anstoßen, ist nicht zulässig. Die Kontaktbeschränkung auf maximal fünf Menschen aus zwei Haushalten gilt zunächst bis zum 10. Januar.

Darf ich das neue Jahr mit Raketen und Böllern einläuten?

Das kommt in Niedersachsen auf den Ort an. Auf belebten Straßen, Wegen und Plätzen ist das Abbrennen von Feuerwerk und auch das Mitführen von Böllern und Raketen verboten. Welche Orte genau betroffen sind, legen die Landkreise und großen Städte fest. Kleinstfeuerwerk wie Wunderkerzen und Knallerbsen, die ganzjährig erworben werden können, dürfen verwendet werden. Da wegen der Corona-Pandemie deutschlandweit vor Silvester keine Böller und Raketen verkauft werden dürfen, können ohnehin nur Menschen Feuerwerk zünden, die Vorräte haben – etwa aus dem vergangenen Jahr. Ziel der Einschränkungen ist, Menschenansammlungen und Unfälle durch Feuerwerk zu vermeiden. Die Krankenhäuser sind wegen vieler Corona-Patienten stark belastet.

Wird es organisierte große Feuerwerke geben?

Nein, die Veranstaltung von öffentlichen Feuerwerken ist verboten.

Harz oder Küste: Darf ich Weihnachten oder Silvester ein paar Tage verreisen?

Reisen ist derzeit nicht verboten, aber ausdrücklich nicht erwünscht. Übernachtungsmöglichkeiten in Hotels, Pensionen und Ferienwohnungen dürfen nicht für touristische Zwecke zur Verfügung gestellt werden. Doch auch Tagesausflüge bringen Probleme mit sich: So ist der Harz in diesen Tagen vollkommen überlaufen. Die Polizei appellierte bereits mehrfach, auf Ausflüge in den harz zu verzichten.

Von RND/lni