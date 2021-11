Lübecker Bucht

Was bedeuten die neuen Corona-Regeln in Schleswig-Holstein für den Tourismus an der Küste? In einer Stellungnahme listet André Rosinski, Vorstand der Tourismus-Agentur Lübecker Bucht (Talb), die Konsequenzen auf, die die ab Montag, 22. November, geltende Landesverordnung für Urlauber und Einheimische hat.

3G für Geschäftsreisende, 2G für Urlauber

Demnach wird in einigen Bereichen zwischen Geschäfts- und Urlaubsreisen unterschieden. So kommt es in Beherbergungsbetrieben auf den Zweck der Beherbergung an: Für beruflich bedingte Beherbergungen gilt die 3G-Regel (geimpft, genesen oder getestet), für andere grundsätzlich die 2G-Regel (geimpft oder genesen).

In Gaststätten (Innenräume) gilt 2G. Nur bei geschlossenen Veranstaltungen beruflicher Art gilt 3G, bei Freizeitveranstaltungen 2G. Bei Veranstaltungen in Außenbereichen (etwa den Weihnachtsmärkten) muss der Veranstalter in Abstimmung mit den Kommunen vor Ort ein Hygienekonzept erstellen. Bei Veranstaltung mit erhöhtem Risiko – Gedränge, keine Mund-Nasen-Bedeckungen – empfiehlt das Land die Umsetzung einer 2G-Regelung.

2G für Sport im Innenbereich

In Freizeiteinrichtungen gilt 2G. Eine Ausnahme gilt für Bibliotheken und Archive. In Diskotheken gilt 2G. Die Regelungen für den Einzelhandel bleiben unverändert. Bei Dienstleistungen mit Körperkontakt gilt 2G – ausgenommen sind Friseure und medizinische beziehungsweise pflegerische Dienstleistungen. Beim Sport gilt in Innenbereichen 2G, auch für die Übungsleiter. Beim Profisport gilt 3G.

Bei außerschulischen Bildungsangeboten gilt bis auf Ausnahmen (Berufssprachkurse, Erstorientierungskurse) 2G, bei beruflicher Bildung 3G. Private Zusammenkünfte innerhalb geschlossener Räume sind nur noch mit bis zu zehn ungeimpften Personen zulässig.

Von LN/RND