Der Teil-Lockdown bricht die zweite Corona-Welle, der harte November sorgt für einen erträglichen Dezember – so die Theorie. Doch mit den neuen Maßnahmen sind längst nicht alle einverstanden. Betriebe wehren sich gegen erneute Schließungen.

Schutzmaßnahmen und Co. - Strenge Corona-Regeln erschüttern Niedersachsen: Die Wirtschaft wehrt sich

