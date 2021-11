Das Land Niedersachsen hat die gültige Corona-Verordnung noch einmal erheblich nachgeschärft – sie ist bereits in Kraft getreten. Für Ungeimpfte wird noch weniger möglich sein. 3G am Arbeitsplatz, eine strengere Maskenpflicht auch für Geimpfte und Genesene – und neue Einschränkungen an den Schulen: Das sind die neuen Regeln.