Niedersachsens Sozialministerin Daniela Behrens (SPD) hat sich dafür ausgesprochen, bei neuen, bundesweiten Corona-Regelungen wesentlich stärker auf die tatsächliche Belastung des Gesundheitssystems einzugehen. „Die Maßstäbe aus dem vergangenen Jahr und aus diesem Frühjahr können bei einer stark gestiegenen Impfquote gerade in den besonders gefährdeten Altersgruppen nicht mehr die Antwort für den kommenden Herbst sein. Darauf hat auch das Oberverwaltungsgericht Lüneburg mit seiner Entscheidung vom Dienstag noch einmal ausdrücklich hingewiesen“, sagte Behrens am Mittwoch der HAZ

„Einheitliche Linie aller Länder ist wichtig“

Zu einer bundesweiten Neubewertung der Gefährdungslage in dieser Pandemie gehört aus Behrens’ Sicht, „dass wir neben der Inzidenz, die auch zukünftig eine wichtige Rolle bei der Bewertung insbesondere des regionalen Infektionsgeschehens spielen wird, verstärkt auch andere Parameter in den Blick nehmen müssen“. Die Ministerin nannte als neue Maßstäbe die Quote der vollständig geimpften Niedersächsinnen und Niedersachsen, aber auch die Belastung des Gesundheitssystems durch schwer erkrankte Covid-19-Patientinnen und -Patienten.

In dem Urteil aus Lüneburg hatten Niedersachsens oberste Verwaltungsrichter am Dienstag erklärt, dass bei der fortschreitenden Immunisierung der Bevölkerung durch die Impfungen schwerwiegende Grundrechtseingriffe auf Grundlage der derzeitigen Schwellenwerte „nur noch für einen kurzen Übergangszeitraum“ gerechtfertigt seien. Wie die Schwellenwerte der neuen, stabileren Coronalage angepasst werden können, wollen die Regierungschefinnen und -chefs der Länder sowie die Bundeskanzlerin am kommenden Dienstag beraten.

Behrens erklärte, es sei dabei nötig, eine einheitliche Linie zu finden. „Eine bloße Anhebung der Eingriffsschwellen unseres Stufenplans ist dabei denkbar, aber aus meiner Sicht letztlich eher nicht zwingend geeignet, die geänderte Gefährdungslage vollständig abzubilden.“ Bislang sind stärkere Beschränkungen ab Inzidenzen von 35, 50 und 100 vorgeschrieben. Behrens sprach sich dafür aus, das Impfen stärker auszuzeichnen, um die Impfbereitschaft zu stärken. „Ich persönlich gehe davon aus, dass wir bestimmte Bereiche des öffentlichen Lebens, die mit einem gewissen Infektionsrisiko verbunden sind, möglicherweise nur noch für Personen offenhalten können, die geimpft, getestet oder genesen sind, sollten die Infektionszahlen im Herbst stark steigen.“

Städtetag: Der Druck zur Veränderung wächst

Niedersachsens Städtetag unterstützt den Kurs der Ministerin. „Impfquote und die Berücksichtigung der Krankenhaussituation müssen stärker in den Blick genommen werden. Da ist der Druck zur Veränderung gewachsen, auch durch das Urteil des OVG“, sagte Geschäftsführer Dirk-Ulrich Mende der HAZ. „Dem Wunsch der Bevölkerung nach einem normalen Leben muss stärker Rechnung getragen werden, auch wenn die Pandemie noch nicht ausgetragen ist.“ Aber das wisse die Landesregierung auch, meinte Mende.

Demgegenüber fordert FDP-Fraktionschef Stefan Birkner die Landesregierung auf, präzisere Vorstellungen für eine künftige Verordnung vorzulegen, möglichst schon am Montag im Sozialausschuss des Landtags. „Wann werden die mittlerweile zahlreichen Urteile, die den Corona-Maßnahmen Verfassungswidrigkeit bescheinigen, ernst und zum Anlass genommen, die Corona-Politik nachhaltig verfassungskonform zu gestalten?“ Die abwartende Haltung der Regierung grenze schon an Arbeitsverweigerung, findet der FDP-Chef.

Von Michael B. Berger