Die dringende Empfehlung, eine Maske im Unterricht zu tragen sowie Einschränkungen bei Zusammenkünften und in der Gastronomie – so sehen die neuen Corona-Regeln in Niedersachsen aus. Wir beantworten die wichtigsten Fragen.

Präsenzunterricht mit Maske, Sperrstunden in Kneipen, mehr Masken in der Öffentlichkeit – in Niedersachsen ist dies in Risikogebieten auch bald wahrscheinlich. Quelle: Felix Kästle/dpa, Imago