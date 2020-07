Hannover

Bund und Land haben in der Corona-Krise schadhafte Mund-Nasen-Masken an Arztpraxen in Niedersachsen geliefert. Das bestätigte Gesundheitsministerin Carola Reimann ( SPD) am Donnerstag im Landtag. Diese seien aber rechtzeitig ausgetauscht worden. Eine Gefährdung von Mitarbeitern oder Patienten habe es nicht gegeben.

Die Grünen-Fraktion hatten die Unterrichtung kurzfristig beantragt. Zuvor hatte der Bayerische Rundfunk über rund 800.000 mangelhafte Masken mit teilweise gefälschten Zertifikaten berichtet, die in Deutschland im Frühjahr ausgeliefert worden seien. „Alleine in Niedersachsen waren 400 Arztpraxen betroffen“, heißt es in dem Bericht. Wie viele der unsicheren Masken eingesetzt worden seien, lasse sich nicht mehr nachvollziehen.

Reibungsloser Austausch der Masken

Die teils schlechte Qualität der seit Beginn der Pandemie auf den Markt gebrachten Atemschutzmasken sei nicht neu, sagte Reimann. Die Kassenärztliche Vereinigung Niedersachsen (KVN) habe bestätigt, dass auch in Niedersachsen in Einzelfällen mangelhafte Masken an Arztpraxen ausgeliefert worden seien. Der Austausch der Ware mit den betroffenen Praxen habe aber in allen Fällen reibungslos funktioniert. Reimann: „Uns ist kein Fall bekannt, in dem es aufgrund dieser Mängel zu einer Patientengefährdung gekommen ist.“

Die Grünen kritisierten, Reimann habe den Landtag bisher nicht über die „große Anzahl von mangelhaften Chargen“ informiert. Dabei sei in der Ärzteschaft bereits Ende April vor unsicheren Masken gewarnt worden. „Das muss man öffentlich kommunizieren und nicht auf einer Internetseite der KVN veröffentlichen“, sagte die Grünen-Abgeordnete Meta Janssen-Kucz. Es gehe um Vertrauen in die staatlichen Institutionen, um Transparenz und um die Sicherheit des medizinischen Personals und der Patienten.

TÜV Nord prüft

Reimann sagte, sowohl die Lieferungen des Bundes als auch die eigenen Bestellungen des Landes würden vom TÜV Nord begutachtet und geprüft. In einem Fall seien Masken mangelnder Qualität an das Primatenzentrum in Göttingen geliefert worden. Reimann: „Dies wurde in diesem Fall erst unmittelbar nach der Auslieferung festgestellt. Die Lieferung ist dann sofort ausgewechselt worden.“

Reimann räumte aber ein, dass Niedersachsen wegen Qualitätsmängeln inzwischen keine Masken mehr vom Bund bekomme. Ihr Haus habe dem Bundesgesundheitsministerium ( BMG) mitgeteilt, dass keine Maskenlieferungen mehr angenommen würden. „Das BMG hat diese Lieferung daraufhin eingestellt.“

Warnung vor Panikmache

SPD und CDU warnten allerdings vor Panikmache. Man müsse aber „die Fehler aufklären“, sagte der CDU-Politiker Volker Meyer. Der AfD-Abgeordnete Stephan Bothe sieht die Probleme eher beim Bund. „Das niedersächsische Gesundheitsministerium hat eigentlich ziemlich klug reagiert. Es kam zum Austausch der mangelhaften Waren.“

Von Marco Seng