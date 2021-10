Hannover

Angesichts eines hohen Inzidenzwerts von 200 in der Altersgruppe der Zehn- bis 14-Jährigen fordert die Schülerunion statt Selbsttests flächendeckende PCR-Pooltests für Schülerinnen und Schüler in Niedersachsen. Während die geimpften Älteren sich immer mehr Freiheiten gönnten, seien Kinder und Jugendliche alarmiert, sagt Nicole Haase, Landesvorsitzende der Schülerunion. Für Kinder unter zwölf Jahren gebe es noch keinen Impfstoff, bei den Jugendlichen sei die Impfquote deutlich geringer als im Bundesschnitt, und auf den Intensivstationen der Krankenhäuser müssten immer häufiger junge Infizierte behandelt werden. „Die Sorge steigt, sich in der Schule zu infizieren, zu erkranken und dass der Präsenzunterricht wieder ausgesetzt wird“, mahnt Haase.

„Selbsttests absichtlich nicht gemacht“

Immer häufiger höre man von Mitschülern, dass die Selbsttests vergessen worden seien oder absichtlich nicht gemacht würden. Die Schulen könnten nicht kontrollieren, ob die Selbsttests tatsächlich zu Hause gemacht worden seien. Genau dies hatten auch Schulleiter beim Schulleitungsverbandstag in Celle in der vergangenen Wochen wiederholt moniert.

„Pooltests unter Lehreraufsicht in der Schule“

Die Schülerunion fordert Pooltests in der Schule, um der Infektionsgefahr besser vorzubeugen. Unter Aufsicht einer Lehrkraft sollten die Schüler zweimal pro Woche einen altersgerechten Lolli-Test durchführen, der anschließend klassenweise in einem Pool gesammelt und in Form eines anonymisierten PCR-Tests auf Infektionen kontrolliert werde, heißt es in einer Mitteilung der Schülerunion. Sei der Sammelpool negativ, könne der Unterricht in den Folgetagen im Normalbetrieb stattfinden, auch ohne Maske. Man könne Infektionen nicht nur genauer, sondern vor allem frühzeitiger erkennen; und das deutlich kostengünstiger als mit den derzeitigen Selbsttests. Dies System habe sich schon in anderen Bundesländern bewährt, sagt Haase.

Von Saskia Döhner