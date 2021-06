Hannover

Die enorme Neuverschuldung durch die Corona-Krise hat in Niedersachsen die finanzpolitischen Gräben in der Regierungskoalition vertieft. Während die SPD gegen die Schuldenbremse wettert und weitere staatliche Investitionen für notwendig hält, will die CDU den öffentlichen Geldhahn stärker zudrehen. Finanzminister Reinhold Hilbers (CDU) fordert jetzt einen Kassensturz sowie einen Ausgabenstopp.

Hilbers: Zeit der Wohltaten vorbei

„Die Corona-Pandemie sowie die zu ihrer Bewältigung ergriffenen Maßnahmen haben tiefe Spuren in den öffentlichen Haushalten hinterlassen“, schreibt Hilbers in einem Positionspapier zur Finanzpolitik, das der HAZ vorliegt. Mit der Überwindung der Krise müsse ein „strikter Konsolidierungskurs“ einsetzen. „Die Zeiten für immer neue Staatsausgaben sind zunächst einmal mindestens unterbrochen.“

Hilbers fordert nach der Krise einen „Kassensturz“, um zu sehen, welche finanziellen Möglichkeiten für das Land noch bleiben. Nötig sei ein Moratorium für teure neue Leistungen, die nicht ausdrücklich der Krisenintervention dienten. „Die Zeit der fiskalpolitischen Wohltaten ist definitiv vorbei“, schreibt der CDU-Politiker. „Ein Zurück in die Schuldenpolitik der Siebziger- und Achtzigerjahre des vergangenen Jahrhunderts darf es mit der Union nicht geben.“ Die Schuldenbremse in der Verfassung habe sich bewährt und dürfe nicht aufgeweicht werden.

Schuldenberg von 70 Milliarden Euro

Die Landesregierung plant für die Bewältigung der Pandemie eine Neuverschuldung von bis zu 10 Milliarden Euro. Der Schuldenberg des Landes würde dadurch auf rund 70 Milliarden Euro anwachsen. Landesrechnungshof und Steuerzahlerbund hatten das in der vergangenen Woche scharf kritisiert und der Regierung vorgeworfen, einen Teil des Corona-Sondervermögens für politische Zwecke zu missbrauchen.

Mit seinem Papier reagiert Hilbers auch auf diese Kritik. Die Pandemie habe die Koordinaten verschoben – weg von den Prinzipien des Marktes, weg von Wettbewerb, zu einem stärkeren Staatseinfluss auf die Wirtschaft und zur längst überwunden geglaubten Schuldenpolitik, warnte der Finanzminister. Das gefährde Wachstum und Wohlstand und sei eine Hypothek für künftige Generationen. Hilbers: „Wenn das Land nicht aufpasst, rutscht es dabei in die schuldenfinanzierte Staatswirtschaft, die keinen Boom mehr kennen wird.“

Von Marco Seng